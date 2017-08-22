我走了，怕妳沒人顧 殺弱智女 父跳樓死

（新加坡21日訊）擔心自己走後，低智商女兒沒人照顧，父親疑在家刺死愛女，再跑出門從組屋最高層一躍而下，跟愛女一起赴黃泉。

這起家庭悲劇發生於昨天下午1時許，地點在巴西立51街第560座組屋。70歲父親唐蘇海於下午1時25分被人發現臉朝上，躺在組屋底層。

警方到場調查，通知了死者家人，死者的妻子和兒子聞訊後趕回家，開門進入屋裡時，發現低智商女兒唐惠儀（27歲），浴血倒斃廚房地板上。

警察通知家人才知出事

女死者身中多刀，其中一刀落在脖子上，相信也是致命的一刀。據知，兇器是一把刀，警方已在事發單位起獲。

男死者和妻子育有一男兩女，女死者是老二。男死者的長女已經嫁人，她和洋老公所生的兩個孩子，據知也住上述單位。

二樓鄰居說，警方到場調查墜樓案時，從死者身上找到身份證，找上二樓住家，當時沒人應門，警察于是撥電通知男死者的親人。

死者的妻子和兒子不久後趕到開門，妻子一走進屋裡，發現女兒臉朝下倒在廚房裡，女兒隨後被到場的醫護人員證實身亡。

據了解，70歲男死者曾是心理衛生學院病人，事發不久前還曾複診；女死者在新加坡智障人士福利促進會（MINDS）念書。

三樓鄰居祖百達（45歲，行政人員）說，這對父女感情非常好，父親一直是女兒的守護者。

她說：“父親很疼女兒，女兒也很依賴父親，兩人可說形影不離。有時女兒走路較慢時，他還會停下來等她；女兒發脾氣時，父親也會耐心開導她。”

警方已將案件列為非自然死亡案處理，目前調查仍在進行。

針對此案，民防部隊前後接獲兩個不同報案電話，一名華族男子和一名華族女子先後被證實身亡。（部分人名譯音）(BPK)