特朗普今公佈阿富汗新戰略 增兵4000打擊塔利班

（華盛頓21日訊）美軍自2001年開始，在阿富汗打了16年的戰爭，仍然未看不到結束的跡象，美國總統特朗普將公佈應對阿富汗戰爭的新戰略。據報，特朗普將向阿富汗增派4000名美軍，加強打擊塔利班武裝分子。

白宮說，特朗普將於當地週一晚（大馬時間周二上午9時）的電視黃金時段，發表全國演說，宣布對阿富汗的戰事策略。這是他上任7個月來，第3次全國演說。

戰事陷入僵持狀態

特朗普與國家安全團隊、副總統彭斯和國防部長馬蒂斯上週五會面，討論了阿富汗戰爭的新戰略。相關決定在白宮首席策略師班農離職後作出。據悉，班農並不樂見美軍在戰亂頻仍的阿富汗越陷越深。

特朗普有兩項選擇：即是完全撤出，或者是加強軍力繼續打擊塔利班。美國現有約8400名美軍和5000名北約部隊支持阿富汗的安全部隊。

特朗普政府原承諾7月中旬提出新計劃，但他對軍方增派數千兵力的初步建議並不滿意，幕僚於是開始研究涵蓋巴基斯坦等的廣泛南亞地區新策略。

2001年911恐襲後，前總統布什下令揮軍阿富汗，迄今戰爭已持續近16年。特朗普的將領們認為，阿富汗衝突已呈現“僵持狀態”，即使美國和其它北約國家數年來的協助，阿富汗安全部隊仍無法遏止塔利班繼續坐大。今年1月1日至5月8日，已有兩千五百多名阿富汗警察和部隊喪生。