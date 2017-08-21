【東運會-武術】潘依嫣槍術銀恨 偉健再送金喜

（吉隆坡21日訊）大馬武術隊4朝元老葉偉健在週一此間展開的男子自選槍術再勝隊友黃永升，拿下個人在本屆吉隆坡個東運會第二金，這也是大馬代表團的第17枚金牌。

東運會武術項目於吉隆坡會展中心展開了第二天的爭奪，24歲的檳城好手葉偉健以以9.68分贏得男子自選槍術金牌，黃永升則以9.65分居次。印尼的哈末達法則以9.63分拿下銅牌。

這也是葉偉健再次擊敗黃永升奪冠，偉健在週日的自選劍術以9.67分戰勝黃永升，在生涯第4個東運會征程終迎來首金。他此前在東運會的最佳成績是2011年雅加達賽會摘銀。

“我在過去兩屆東運會空手歸，而在第4次參加東運會後，終於第一次奪金，而且還是在主場，”葉偉健在劍術拿下個人首個東運會金牌後說。“能夠幫助國家包辦前二的感覺真的很好。”

“很開心能夠和好友（黃永升）一起站在領獎台，我們這次做足了準備。我們是好友同時也一起訓練，”他說。

許俊霖摘銅

葉偉健此前最佳的成就是2013年武術世錦賽奪得長拳和劍術2枚銀牌，2010年世青賽則在同樣項目有2金入賬。偉健期望在下個月的喀山武術世錦賽（9月27日至10月3日）交出好成績，至於明年的雅加達亞運會還沒有明確目標。

武術項目在週一頒出6金，大馬在已結束的4個賽項中拿下1金1銀1銅。

女子自選槍術在上屆三甲人馬之間產生，上屆衛冕失利居第三的大馬女將潘依嫣再次與金牌失之交臂，她以9.66分、0.01分之差不敵越南名將楊翠薇，拿下個人在本次東運會的第二枚銀牌。楊翠薇以9.67分拿下個人第二金。衛冕冠軍、緬甸好手珊蒂則以9.65分拿下銅牌。

另外，許俊霖在男子自選刀術棍術中，以19.29分拿下銅牌。18歲的新加坡小將林思韋以19.37分為新加坡代表團贏得本屆東運會的第9枚金牌。銀牌的落在了印尼選手阿茲末手中（19.35 分）。