火吻事件遭誤解 Selina遭韓網友批忘恩負義

（首爾21日訊）Selina、俞灝明7年前在上海拍攝《我和春天有個約會》爆破戲時發生意外，兩人憑意志力、積極復健，目前皆重返演藝工作。俞灝明近日和趙麗穎合拍新戲《你和我的傾城時光》受到注目，韓國媒體重提火吻事件，Selina意外成為網友圍剿對象。

俞灝明當年因演出中國版《流星花園》端木磊一角大開知名度，卻在前途一片明朗之際發生爆破火焚意外，導致他事業停擺長達兩年，熬過低潮期，終於在今年跟趙麗穎合作《你和我的傾城時光》，粉絲紛紛盼望俞灝明能藉此重返當年榮景，而韓國媒體《ssuenote》也因此注意到俞灝明，報導了當年的意外，但卻說Selina至今都沒對這個最該感謝的人說聲謝謝，還指她的經紀公司將爆破當時、男方保護她的片段全數刪除，韓國知名八卦媒體D社也在臉書轉貼了這則新聞，還下註解“雖然當時用全身救了那女星…”，引發誤會。

眾多韓網友看了報導後，紛紛表示俞灝明是偉大的英雄人物，而痛批Selina是“忘恩負義的人”，留言中有不少辱罵字眼，有台灣網友看不下去，用韓文幫忙澄清，事實上事發後任爸跟她的前夫阿中，都曾在節目上公開感謝俞灝明，還批露他將擔架先讓Selina一事，俞灝明也在受訪時說過爆炸當時力道很大，他們兩人被彈飛，他對於“英雄救美”一事沒什麼記憶，覺得媒體美化了他的行為，但事發後傷痕累累的兩人，私下還保持聯絡並互相給彼此加油打氣，完全不是報導裡說的“忘恩負義”這麼回事。