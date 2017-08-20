反年改團體世大運鬧場 台朝野齊聲轟丟臉

（台北20日訊）世界大學生運動會（簡稱世大運）昨晚在台北舉行開幕期間，遭反對年金改革團體在場外抗議，堵住運動員進場入口，導致各國選手一度無法進場。台灣朝野立委不約而同炮轟示威者，譴責反年改團體在這個重要時刻讓台灣丟臉。

世大運開幕禮受阻，反年改團體變成眾矢之的，惟事後他們卻指自己是溫和抗爭，沒有丟煙霧彈。被指帶頭發起抗爭的台灣公務人員協會理事長李來希則稱，他很早就離開現場，且活動非他發起；隨後又稱抗議沒有影響賽事，指政府需要解決反年改者的訴求，否則抗爭只會沒完沒了。

揚言抗爭沒完沒了

警方在開幕禮結束後，攔查一輛從彰化北上參與抗議的旅巴，車上26人不願配合警方，全部被帶回調查。檢方問訊3小時後，車內所有抗議民眾都獲釋，而帶頭的彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固在離開前向記者辯稱：“我們是來為台灣隊加油，不是來抗議的”。

包括民進黨、國民黨、時代力量等政黨立委紛紛發言痛斥，有立委怒罵鬧事的反年改者是“台灣之恥”，並要求檢警嚴辦。總統蔡英文也在臉書留言說，“如果以為這樣，就可以破壞這場賽事，那就太小看台灣了！”

示威者涉襲警遭拘捕

據悉，昨晚反年改團體在場外抗議與警方發生推擠衝突時，一名顏姓退休軍人疑欲衝入小巨蛋場內被警方阻攔，出拳毆傷一名劉姓警員，造成右眼嚴重腫脹需送院治療。

台北地檢署勘驗閉路電視畫面後，認為顏男涉嫌妨害公務，有觸犯刑事責任之嫌，今天凌晨發出拘票，並已指揮警方連夜南下拘捕顏男，這也是世大運抗議事件中檢方發出的第一張拘票。台北市警方已鎖定一名疑似丟煙霧彈男子，目前全力追查中。蔡英文昨晚邀請台北市長柯文哲及保安相關首長赴官邸開會，要求相關機關在未來要強力執法與查辦、維安首長應確保世大運閉幕前，不得再發生類似狀況。