【東運會-馬術】個人及團體耐力賽 登蘇丹2金兼破紀錄

（瓜拉登嘉樓20日訊）大馬登嘉樓蘇丹端姑米占再那阿比丁，週日在“主場”進行的馬術個人及團體耐力賽為我國橫掃2面金牌，而且還在個人賽打破賽會紀錄。

蘇丹端姑米占再那阿比丁在個人耐力賽是以3小時48分38秒贏得金牌，也是大馬的莫哈末-布卡裡-羅扎利以3小時48分40秒贏得銀牌，泰國的瓦裡特以4小時16分05秒贏得銅牌。

東運會主賽場大多雖然都在吉隆坡及雪蘭莪，但馬術比賽是在登嘉樓進行，而腳車賽在森美蘭，帆船賽則在吉打浮羅交怡進行。

馬術耐力賽週日清晨5時就已經在登嘉樓國際耐力賽公園開始進行，有多達逾20名選手參與，其中蘇丹端姑米占再那阿比丁是領銜大馬其餘5名選手參賽，而其餘參賽選手及國家還包括來自泰國、柬埔寨、新加坡及汶萊。

比賽中，選手們需要完成80公里的賽程。在特定的賽段，參賽馬匹也需要接受檢查，以確保馬匹狀態良好。

此前原本一度退賽

此前，由於其中一名選手生病臨時退出，原本已經宣佈退出比賽的蘇丹端姑米占再那阿比丁，重新恢復參加馬術比賽。

蘇丹端姑米占再那阿比丁較早前以其坐騎狀態欠佳為由，退出東運會，但大馬奧理會秘書拿督劉銘助而後披露，登蘇丹已重歸馬術隊。蘇丹米占在國際馬術聯合會排名榜上名列前4，原本就是有望贏取獎牌的熱門選手之一。

除了登州蘇丹，本屆東運會還有多位顯要人物參賽，包括泰國公主希麗宛娜瓦莉-娜莉拉塔娜，她是參加馬術盛裝舞步和跳躍兩個項目，坐騎名為“Prince Charming”。

其餘，汶萊足球員法伊-博基亞，是汶萊蘇丹的侄兒、傑菲里親王的兒子。

另外，大馬青年及體育部部長凱里將參與馬球比賽，成為東南亞首位參加東運會的部長級人物。