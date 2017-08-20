裘海正驚喜現身 巫啟賢父女合唱溫情滿分

（檳城20日訊） 巫啟賢首次在檳城開唱，不但親朋戚友出動，在吉隆坡為其演唱會宣傳的裘海正也驚喜現身。

裘海正說，既然知道巫啟賢來檳城開唱，加上吉隆坡與檳城的距離又不遠，所以她一定要支持一下。巫啟賢還當著她的面，道出當年他在台北第一次坐摩多，就是裘海正載的，當時裘海正的身形只有現在的一半，所以當時坐摩多時，他很想抱住裘海正的腰但不敢，可現在想抱都抱不起來。

兩人在台上你一言我一句，感情非常好。巫啟賢還不忘幫裘海正的演唱會作宣傳，要大家10月21日到吉隆坡支持裘海正。

在這場以《愛的太傻》為主題的亞洲巡演檳城站上，巫啟賢除了給歌迷帶來滿滿的經典回憶，現場也溫情滿分，更首次與兩名女兒同台合唱《當你老了》，感動無數歌迷。巫啟賢說，大女兒曾當過他的演唱會嘉賓，但小女兒卻是第一次與爸爸同台合唱。

當晚的演唱會貫穿巫啟賢對愛情、友情、親情的感激之情，他邊唱邊道出他的成長與出道歷程，感謝家人、朋友及歌迷一路上成就了他。

一開場，他戴著墨鏡帥氣登場，唱了幾首出道成名曲，歌迷們不僅跟著哼唱及以手機閃光燈充作熒光棒左右搖擺，而且每唱完一首，歌迷都尖叫連連。

巫啟賢表示，這幾年在中國演出，都被要求唱那4、5首名曲，其中《太傻》令他“唱得快傻了”，因此他當晚帶來平時較少演唱的歌曲如《遺忘過去》、《那一段日子》，更以《一生所求》向太太示愛。

感恩劉文正提攜

談起他在新加坡求學時一起創作音樂的同窗如陳佳明、黎沸輝等，巫啟賢唱《那一段日子》時數度哽咽，歌迷們以熱烈的掌聲鼓勵他。他說，《那一段日子》是他寫來紀念那段日子的，也感謝朋友們後來為他寫了不少好歌。他也特別獻唱《三月裡的小雨》送給劉文正，感謝劉文正當年帶他到台灣唱歌。“自己長大以後有機會進入歌壇、出唱片、在國外打拼，雖然過程可能有些辛苦，但我希望每次開演唱會，我可以從歌迷身上找到最初時候唱歌的感動，因為只有歌迷直接給我的呼應，我才知道，我為什麼要繼續唱歌。”