台北世大運加強戒備 傳IS成員扮外勞入境

（台北19日訊）世界大學生運動會（簡稱世大運）今晚在台北舉行開幕禮，有消息傳疑似來自印尼的IS成員以外勞身份入境，台北市勞動局證實接獲情報，已通報警政和安全單位。警方也不敢大意，派出六千八百多名維安人員戒備。
據台媒報導，台北市勞動局昨晚從外勞的生活圈得知，疑似來自印尼的IS成員以外勞身份入境。勞動局長賴香伶說，當局確實接獲相關通報，但並不確定就是IS組織成員入境，直言沒有能力進行判斷消息的真偽，故需由警政單位去調查證實。
台北市府知情人士透露，當局於昨天接獲通報，指一名在台灣工作的印尼籍女子近日在網上發表支持伊斯蘭國言論；經查證後，暫未能證實其是否在台北工作，及沒有明確涉恐情資。相關單位持續追查該女子身份。
世大運發言人說，維安一向都是最高規格處理，無論消息真偽，國安局都會有相關應變措施。
從外勞圈得知消息
內政部長葉俊榮提醒維安單位提高警覺，加強管制大型車輛出入選手村周邊等，一有突發狀況，迅速應變反制。葉俊榮指，維安工作除了在世大運開幕和閉幕時提升為一級開設外，賽事進行期間也將維持二級開設，確保整體維安指揮體系及各項工作執行無礙。
看準警方忙世大運維安 台色情業向選手招生意
台灣媒體報導指，台北和新北市的色情業者看準世大運賽事進行期間，警方忙於維安工作，沒空掃蕩色情行業，準備鎖定搶攻各地的運動選手，大撈一筆。
媒體引述知情人士指，色情業者為了搶客，還打出“選手20%優惠”，甚至增加引進東南亞女子到台假觀光、真賣淫。
招攬東南亞妓女吸客
有色情業者直言，警方分身乏術，根本沒空查緝，而且那些運動選手年輕力壯，若要他們禁慾，哪裡受得了。
據悉，世大運主辦單位還在選手村提供3萬個保險套讓選手們自行取用，就怕比賽空檔，選手們恐怕難以抵擋誘惑。
台北市政府警察局就事件回應稱，當局已策訂世大運強化掃黃工作計劃，將針對重點規劃適當警力，採取不定時、不定點的方式，持續取締涉嫌妨害風化的行為。
另針對手機通訊軟體及色情網絡，各分局及刑事警察亦有相應的偵查作因應。