台北世大運加強戒備 傳IS成員扮外勞入境

（台北19日訊）世界大學生運動會（簡稱世大運）今晚在台北舉行開幕禮，有消息傳疑似來自印尼的IS成員以外勞身份入境，台北市勞動局證實接獲情報，已通報警政和安全單位。警方也不敢大意，派出六千八百多名維安人員戒備。

據台媒報導，台北市勞動局昨晚從外勞的生活圈得知，疑似來自印尼的IS成員以外勞身份入境。勞動局長賴香伶說，當局確實接獲相關通報，但並不確定就是IS組織成員入境，直言沒有能力進行判斷消息的真偽，故需由警政單位去調查證實。

台北市府知情人士透露，當局於昨天接獲通報，指一名在台灣工作的印尼籍女子近日在網上發表支持伊斯蘭國言論；經查證後，暫未能證實其是否在台北工作，及沒有明確涉恐情資。相關單位持續追查該女子身份。

世大運發言人說，維安一向都是最高規格處理，無論消息真偽，國安局都會有相關應變措施。

從外勞圈得知消息

內政部長葉俊榮提醒維安單位提高警覺，加強管制大型車輛出入選手村周邊等，一有突發狀況，迅速應變反制。葉俊榮指，維安工作除了在世大運開幕和閉幕時提升為一級開設外，賽事進行期間也將維持二級開設，確保整體維安指揮體系及各項工作執行無礙。