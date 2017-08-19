東道主放眼全場總冠軍 開幕了

（吉隆坡19日訊）第29屆東運會週六正式開幕，多達4900名來自11個國家的運動員，將從週日起在為期12天的賽會中為總共404枚金牌展開爭奪，這是馬來西亞時隔16年後，第六次肩負起東道主的任務。

本屆賽會共設38個大項404個小項，除了傳統的田徑、游泳、足球、體操等項目，冰上鉤球、滑冰、室內鉤球和板球都是首次進入東運會大家庭。

東道主共派出844名運動員參賽，力爭111枚金牌，放眼繼2001年之后再次登上全場總冠軍。而過去五屆有4次稱霸的泰國，將是大馬的首號勁敵。上屆賽會，大馬代表團共贏得62枚金牌，全場排名第4位。

本屆東運會可謂最多世界冠軍和奧運會冠軍參與的一次，大馬隊有腳車麒麟賽世界冠軍阿茲祖、跳水的張俊虹和馬來武術的祖菲里；潘德蕾拉是2012年倫敦奧運會跳水10米跳台銅牌得主，她與俊虹也在里約奧運會奪得10米跳台雙人銀牌。

新加坡代表團首號明星是里約奧運會男子100米蝶泳金牌得主斯庫林；他在上屆東運會個人獨取9金，本屆僅報名6個項目。

越南代表團有里約奧運會射擊男子10米氣手槍金牌得主黃春榮。兩年前在獅城，他僅奪得一枚銅牌。 大馬代表團將放眼在跳水和腳車爭取26枚金牌，並寄望武術、馬來武術、空手道、韻律體操、保齡球、草地保齡、風帆、壁球、射箭、田徑、游泳等項目爭金。

泰國力爭100金

泰國代表團設下爭取100枚金牌目標，主要是靠田徑、射擊兩大項。上屆賽會，泰國的95金就有三分二來自這兩大強項。而足球、網球、百中滾球、女子羽球等也有實力爭金。

上屆贏得73金屈居於泰國和新加坡之后的越南代表團，除有黃春榮押陣，上屆在游泳狂掃8金的阮氏安媛，本屆共報名參加11個項目。

新加坡代表團本屆共派出569名運動員參加35個大項目，主要強項是水上運動，斯庫林將率領隊友在38個游泳項目力爭23枚金牌。

至於整體水平逐漸末落的前十屆霸主印尼、菲律賓，本屆皆只放眼爭取50金。緬甸、柬埔寨、寮國、汶萊和東帝汶，鑑於整體水平不高，只能盡力而為。