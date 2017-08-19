老鼠偷吃 巴生中央醫院食堂關閉2週

（八打靈再也18日訊）老鼠在醫院食堂雜飯餐盤上走動，還叼起一塊包菜慢慢享用，一個片長33秒的視頻，揭發醫院叫人“吃驚”的衛生程度！

這個視頻拍攝地點直指向巴生中央醫院的食堂，而該醫院院長雖沒對醫院食堂驚見老鼠給予置評，但隨著巴生縣衛生局勒令食堂關閉兩週，一切似乎已不言而喻。

據瘋傳的視頻所見，一隻老鼠出現在雜飯檔盛菜的盤子上，然後叼起一根包菜享用。

巴生縣衛生局執法人員是在今午2時到醫院食堂進行檢查，並發出為期兩週，從今日起至9月1日的查封令。執法員也把通告張貼在布告欄上，以示警戒。

第二次接關閉令

房屋部巴生第26區居民委員會主席拿督陳浩坤認為，醫院人流量高，更有必要注重衛生。“巴生中央醫院的食堂在2年前，也曾因衛生欠佳而遭衛生局勒令關閉。”

“這已經是巴生醫院食堂第二次接獲封閉勒令。”

他希望，中央醫院加強監督食堂的環境衛生，包括定期捕捉老鼠，預防引起鼠尿病等問題。

“我也認同衛生局此次的查封行動，在接獲投訴後馬上採取行動，勒令食堂關閉以展開調查工作。”