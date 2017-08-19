老鼠偷吃 巴生中央醫院食堂關閉2週

（八打靈再也18日訊）老鼠在醫院食堂雜飯餐盤上走動，還叼起一塊包菜慢慢享用，一個片長33秒的視頻，揭發醫院叫人“吃驚”的衛生程度！
這個視頻拍攝地點直指向巴生中央醫院的食堂，而該醫院院長雖沒對醫院食堂驚見老鼠給予置評，但隨著巴生縣衛生局勒令食堂關閉兩週，一切似乎已不言而喻。
據瘋傳的視頻所見，一隻老鼠出現在雜飯檔盛菜的盤子上，然後叼起一根包菜享用。
巴生縣衛生局執法人員是在今午2時到醫院食堂進行檢查，並發出為期兩週，從今日起至9月1日的查封令。執法員也把通告張貼在布告欄上，以示警戒。
第二次接關閉令
房屋部巴生第26區居民委員會主席拿督陳浩坤認為，醫院人流量高，更有必要注重衛生。“巴生中央醫院的食堂在2年前，也曾因衛生欠佳而遭衛生局勒令關閉。”
“這已經是巴生醫院食堂第二次接獲封閉勒令。”
他希望，中央醫院加強監督食堂的環境衛生，包括定期捕捉老鼠，預防引起鼠尿病等問題。
“我也認同衛生局此次的查封行動，在接獲投訴後馬上採取行動，勒令食堂關閉以展開調查工作。”
衛長指示關閉清理 促食堂業者正視問題
（新山18日訊）衛生部長拿督斯里蘇巴馬廉聲稱，當局已指示巴生中央醫院的食堂業者暫停營業，以進行清理工作提升食堂的用餐環境，避免鼠患問題惡化。
他今午在新山為柔佛州特別執行工作小組服務中心(Pusat Khidmat SITF)主持推介儀式後，如是指出。
他直言，巴生中央醫院已非首次發生類似事件，因此，促請有關食堂業者和該醫院的管理層嚴正看待今次食堂出現老鼠的問題，並採取積極措施改善。
據瞭解，巴生中央醫院食堂曾在2015年4月爆發鼠患，不料事隔兩年，同一家醫院的食堂再有老鼠橫行的事件發生。
蘇巴馬廉認為，當局若不指示關閉食堂，恐怕環境污染問題將進一步惡化，以致引發鼠尿病等傳染病，屆時可能演變為更大的課題。
至於其他中央醫院的食堂是否也曾發生類似情況，蘇巴馬廉不置可否，並強調需在教育方面加強相關單位的責任心，以提升環境的清潔與衛生。
他強調，衛生部將會繼續監督，包括其他業者，務必遵守相關規定，否則當局必會採取行動對付。
此外，針對荷蘭“毒蛋”引發一些歐洲國家的食安問題，蘇巴馬廉說，他不清楚我國是否有進口國外的雞蛋，但衛生局會等待涉及國家相關部門的調查報告，以確認“毒蛋”的污染範圍是否進一步擴大至蛋產品，例如蛋糕和餅乾等。
他有信心相關部門能查清楚來龍去脈，而衛生部會等待有關結果出爐後，才決定是否採取相應行動。
院長：不確定是醫院食堂
巴生醫院院長沒對巴生醫院食堂驚見老鼠給予回應。“我無法確認網上流傳的視頻的場景是否就是中央醫院的食堂。”
他說，該院食堂每天都會進行清理工作，而此次的關閉是為了更全面的展開清理工作。
他重申，此次食堂關閉，無關衛生或老鼠問題。“我們調查視頻的來源及真實性，同時也會繼續關注相關事項。”
另外，根據媒體今日走訪，發現巴生醫院食堂已大門深鎖，但不見任何衛生局的告示。
大掃除順利即可營業
巴生縣衛生局據說已發出一張通函給醫院食堂業者，訓令該食堂從今午2時起關閉至9月1日。惟院長陳麗明則聲稱，若食堂大掃除工作順利，傍晚即可恢復營業。
有關通函被人拍照傳上社交媒體，惟在食堂一帶視察時，並沒發現該封通函被張貼出來。
據院長陳麗明解釋，院方有要求衛生局發出信函給食堂，但如果食堂的大掃除工作順利完成，今午6時即可恢復營業。（TKM）