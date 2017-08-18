【巴塞恐襲】貨車撞人群13死119傷 IS認責 多國譴責

（馬德里18日訊）西班牙巴塞羅納最繁華地段之一的蘭布拉大道，昨天下午發生貨車衝撞人群，造成至少13人死亡、119人受傷，其中15人重傷。警方已將事件列作恐怖襲擊，目前已拘捕2人。極端組織IS（哈里發國）聲稱策劃襲擊。全球多國領導人強烈譴責，並表態支持西班牙。
事發於下午5時許（大馬時間晚上11時許），一輛白色貨車突然高速撞上人行道，衝向人群，多人被撞倒，許多人冷不提防，走避不及。群眾陷入恐慌，尖叫及驚呼，爭先恐後拔足逃跑，場面大亂。
報導指，司機在衝撞後下車逃逸，該貨車為租借車輛。兇徒還租了第二輛車用來逃跑，警方隨後找到第二輛車，並在事發後兩個半小時便拘捕第一名疑犯，第二名疑犯也在稍後落網，但兩人都不是涉事司機。
2人被捕 涉案司機在逃
事發後，大批全副武裝警察到場，現場一帶被封鎖並進行疏散，包括鄰近的加泰羅尼亞廣場也被淨空，商家和餐廳也都緊急關閉，大眾運輸系統也暫停運行，警方呼籲民眾不要前往該區。
有傳媒稱，貨車衝撞後，有兩名鎗手闖入附近一家餐廳並傳出鎗聲。警方派出荷槍實彈的特警到場，但否認有鎗手闖入餐廳。
西班牙哀悼3天
西班牙首相拉霍伊與國家安全部門領導舉行會議後宣佈，將哀悼3天，取消巴塞羅納的所有公眾活動，今天將為死者默哀一分鐘，國家機構均將降半旗。
拉霍伊呼籲通過團結一致，借助國際支持戰勝恐怖主義。他同時表示，近期將召開各大政黨支持的“反恐公約”會議，並承諾要讓肇事者為他們的野蠻行徑受到懲罰。
美國總統特朗普在社交網站發文，除了譴責襲擊外，亦慰問恐襲中的死者家屬和傷者，鼓勵西班牙人要堅強面對。國務卿蒂勒森表示會向西班牙提供協助。歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克譴責事件，認為是針對平民的懦夫行為。德國總理默克爾亦為受害人感到深深的悲哀。
歐洲近年飽受恐襲陰霾，其中英國倫敦亦發生過類似襲擊，首相特麗莎梅表明，會與西班牙一起站在反恐陣線。法國總統馬克龍在社交網站向受害者送上祝福，重申會繼續與西班牙團結一致，堅決反恐。巴黎艾菲爾鐵塔晚上熄燈，向死難者致哀。
租車疑犯身份曝光 為摩洛哥裔男子
警方指，涉事貨車共有兩輛，一輛撞向人群，一輛用作接應逃走。警方在其中一輛車上發現摩洛哥男子歐卡貝爾的身份證明文件，宣佈歐卡貝爾已被捕，但暫時未有確認他是否涉案。
據悉，歐卡貝爾1989年在摩洛哥出生，他的臉書專頁上介紹他來自馬賽，並居於加泰羅尼亞。警方指，他在聖佩爾佩圖阿-德莫古達的城鎮，租用恐襲中第二輛、相信是準備逃亡時使用的貨車。同時，網上亦流傳一段疑犯在該貨車附近被捕的片段，但未有確認被捕者的身份。
傳身份證被盜用
目擊者形容，肇事貨車司機是“一名青年，年約25歲，咖啡色頭髮，身型瘦削”。其他目擊者亦指他的身高約1.7公尺，事發當時穿著藍白條紋上衣。
不過，另有報道指，警方公佈疑犯的照片後，一名自稱是歐卡貝爾的男子，在巴塞羅納以北104公里的城市里波爾自首。他聲稱自己在恐襲期間一直都在家裡，並指自己的身份證明文件遭弟弟偷走。據報，歐卡貝爾的弟弟名為穆薩，現年18歲，居住在巴塞羅納。
司機Z型駕駛蓄意撞人 傷地遍地哀嚎
蘭布拉大道遇襲後，瞬間變成了血腥大道，死傷者倒臥路邊，處處有血血跡，哀號聲不斷。目擊者指，看到一輛貨車在蘭布拉大道上橫衝直撞，且是刻意衝向人群。
目擊者形容貨車衝上人行道，像在玉米田行駛般把行人撞倒。有人說司機“Z”字型駕駛，刻意撞向走避的路人。有途人走入店鋪躲避，亦有人稱聽到鎗聲後，趕忙把大門鎖上。
自私者反鎖拒伸援手
民眾在逃亡生死存亡之際盡現人性善惡，在蘭布拉大道約300公尺處一家酒吧“La Cabana”，有6人將自己反鎖在酒吧避難，期間有其他驚惶失措的途人哀求進內避難，但6人就是否開門意見不一，更發生打鬥。
再有貨車企圖撞人 警擊斃5恐怖分子
蘭布拉大道發生貨車衝向人群大約8小時後，警方在位於巴塞羅納以南的坎布里爾斯採取反恐行動，擊斃5名疑似恐怖分子，瓦解新一輪恐襲。
據報，該5名恐怖分子當時駕駛一輛奧迪A3轎車，企圖衝上人行道但翻側，有警方巡邏隊發現後，隨即開火擊斃其中4人，一人受傷被捕，但其後死亡。網上片段顯示，現場傳出約8下鎗聲，路上民眾紛紛慌忙躲避，事件中有7人受傷。
警方指，疑犯當時持有鎗械並穿上炸彈腰帶，拆彈隊伍將到場引爆；又指情況已經受控，但行動繼續，警告市民不要在街上逗留。
另外，蘭布拉大道發生恐襲不久後，市內另一處發生有一輛汽車撞傷警員事件。警方在10公里外攔截該輛汽車，並開鎗擊斃司機，經調查後相信事件與恐襲無關。
中國遊客餘悸猶存 直呼大逃亡嚇死人
事發時，有不少中國遊客在現場或在附近活動。在事發第一時間，就有中國遊客在微博上發消息，直呼“真的是大逃亡，嚇死人了”。
一名來自浙江嘉興的男子在微博透露，當時他並不知道發生甚麼事，只隨人群從百貨公司逃出；起初以為沒事了，突然大批人又如踩踏事故般衝進百貨公司。現場來了逾百輛警車、消防車及救護車，不禁直呼“剛剛真的大逃亡狂衝狂衝，嚇死了，要哭了”。另有人被困事發地附近3小時。
人群到處跑尖叫
來自湖北武漢的張姓女遊客亦在微博發文，說她在吃東西期間，看到一群人到處跑、尖叫，“還以為殺人了，我也趕緊跑，買的東西也沒拿，德士也不讓載客。”