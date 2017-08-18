【巴塞恐襲】貨車撞人群13死119傷 IS認責 多國譴責

（馬德里18日訊）西班牙巴塞羅納最繁華地段之一的蘭布拉大道，昨天下午發生貨車衝撞人群，造成至少13人死亡、119人受傷，其中15人重傷。警方已將事件列作恐怖襲擊，目前已拘捕2人。極端組織IS（哈里發國）聲稱策劃襲擊。全球多國領導人強烈譴責，並表態支持西班牙。

事發於下午5時許（大馬時間晚上11時許），一輛白色貨車突然高速撞上人行道，衝向人群，多人被撞倒，許多人冷不提防，走避不及。群眾陷入恐慌，尖叫及驚呼，爭先恐後拔足逃跑，場面大亂。

報導指，司機在衝撞後下車逃逸，該貨車為租借車輛。兇徒還租了第二輛車用來逃跑，警方隨後找到第二輛車，並在事發後兩個半小時便拘捕第一名疑犯，第二名疑犯也在稍後落網，但兩人都不是涉事司機。

2人被捕 涉案司機在逃

事發後，大批全副武裝警察到場，現場一帶被封鎖並進行疏散，包括鄰近的加泰羅尼亞廣場也被淨空，商家和餐廳也都緊急關閉，大眾運輸系統也暫停運行，警方呼籲民眾不要前往該區。

有傳媒稱，貨車衝撞後，有兩名鎗手闖入附近一家餐廳並傳出鎗聲。警方派出荷槍實彈的特警到場，但否認有鎗手闖入餐廳。

西班牙哀悼3天

西班牙首相拉霍伊與國家安全部門領導舉行會議後宣佈，將哀悼3天，取消巴塞羅納的所有公眾活動，今天將為死者默哀一分鐘，國家機構均將降半旗。

拉霍伊呼籲通過團結一致，借助國際支持戰勝恐怖主義。他同時表示，近期將召開各大政黨支持的“反恐公約”會議，並承諾要讓肇事者為他們的野蠻行徑受到懲罰。

美國總統特朗普在社交網站發文，除了譴責襲擊外，亦慰問恐襲中的死者家屬和傷者，鼓勵西班牙人要堅強面對。國務卿蒂勒森表示會向西班牙提供協助。歐洲理事會主席圖斯克和歐盟委員會主席容克譴責事件，認為是針對平民的懦夫行為。德國總理默克爾亦為受害人感到深深的悲哀。

歐洲近年飽受恐襲陰霾，其中英國倫敦亦發生過類似襲擊，首相特麗莎梅表明，會與西班牙一起站在反恐陣線。法國總統馬克龍在社交網站向受害者送上祝福，重申會繼續與西班牙團結一致，堅決反恐。巴黎艾菲爾鐵塔晚上熄燈，向死難者致哀。