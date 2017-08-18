【英超聯賽】天鵝戰前失隊魂 紅魔乘勢追連勝

（威爾斯18日訊）西古德森週四轉會埃弗頓幾乎登上所有英倫報章體育版頭條，痛失中場靈魂人物的“天鵝”史旺西保級前景再蒙上一層陰影！本週六，史旺西將在主場迎來“紅魔”曼聯的挑戰，歐聯冠軍在揭幕戰中霸氣四溢，天鵝軍團只能盡全力保主場不敗。

在史旺西隊中，西古德森是絕對核心，也是球隊護級大功臣，冰島中場上賽季英超出場38次攻入9球並送出13次助攻，總跑動距離達到433公里，比其他任何球員都要多。效力史旺西期間，西古德森射入34球並有29次助攻，其中有7個是通過自由球方式攻入，也是同期所有英超球員中最高。

西古德森對史旺西的作用不言而喻，在揭幕戰中，由於轉會運作進入最後的階段，史旺西沒有讓冰島人冒受傷風險出戰，結果天鵝軍團在無力進攻的情況下，客場擺出防守陣容，以0比0逼平南安普頓。曼聯今夏以重金引進的盧卡庫和馬蒂奇，在揭幕戰中就發揮關鍵作用，後者證明自己並未“老化”，完美執行防守及組織進攻工作，賽后獲評為全場最佳球員，風頭甚至力壓梅開二度的盧卡庫，以及打進一球的一億先生博格巴。

史旺西料鐵桶陣侍候

雖說曼聯自費格申爵爺卸任後在史旺西主場只收穫2勝2負成績，2014/15、15/16賽季更遭致連敗，但在穆里尼奧上賽季上任之後，紅魔重振昔日雄風，憑伊布和博格巴的進球，客場以3比1捕殺天鵝。

天鵝軍團以防守立足，在過去8場英超（跨賽季）比賽中，有4場比賽成功零封對手，僅丟失4球，本場與曼聯對抗，料史旺西會繼續擺出“鐵桶陣”，且看穆里尼奧的曼聯如何應對。

人員方面，曼聯中前場沒有傷兵，盧克肖、羅霍和阿什利-揚繼續養傷；而史旺西方面，寄誠庸、代爾繼續傷停，中鋒略倫特已經傷愈回复訓練，能否趕上本場比賽出戰，視乎賽前體檢報告。