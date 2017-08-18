3匪潛商場 鑿2牆竊2金店

（登嘉樓．甘馬挽17日訊）3名外籍匪徒潛入朱蓋Centre Point購物中心爆竊2間金店，鑿破金店外牆潛入金店，再撬開保險箱偷走所有金飾，令2名業者面對約60万至80万令吉的損失。

非常罕見的是，鑿牆黨先撬開服飾店的鐵門，然后鑿開牆壁進入隔壁一間金店，再從這間金店鑿牆潛入隔壁另外一間金店，連環爆竊兩間金店。

據悉，其中金店正進行保安系統提升工程，竊匪趁機干案，案發過程並未驚動警鈴。

這起金店爆竊案於今日清晨發生。事發時，有2名自愿警衛團成員剛好巡邏經過，惟竊匪馬上制伏2人，並把他們捆綁起來後繼續幹案，掃光金飾逃之夭夭。

破壞購物中心逃生門潛入

一名警衛團員自行脫綁後，馬上到警局報案。警方今早接獲投報赶到現場立即封鎖購物中心，以搜索懷疑藏身購物中心的匪徒。

大批警員在甘馬挽警區主任莫哈末賽益警監的帶領下，身穿防彈衣分批進入購物中心展開地毯式搜索，不過最后證實匪徒早已逃离。

在确認匪徒已逃离後，購物中心在下午1時30分解封，重新開放營業。

初步調查顯示，匪徒是破坏購物中心的逃生門潛入，然后撬開一間服飾店的帘卷鐵門，再鑿開牆壁進入服飾店隔壁的2間金店干案。

莫哈末賽益表示，警方在今日清晨約5時30分接獲一名在購物中心負責巡邏的自愿警衛團成員的投報，指購物中心內的金店遭爆竊。

他說，警衛團員報案時指他和一名同僚被匪徒捆綁，不過對方成功自行脫綁後，馬上到警局報案。

他指出，根据警方調閱購物中心的閉路電視，發現3名手持巴冷刀的外籍匪徒在凌晨1時27分潛入購物中心干案。

“閉路電視只拍到他們潛入購物中心，卻沒有拍到他們离開，為了安全起見，警方決定封鎖購物中心展開地毯式搜查，以鑑定匪徒是否還留在現場。”

他說，匪徒先撬開服飾店的鐵門，然后鑿開牆壁進入隔壁一間金店，再從這間金店鑿牆潛入隔壁另外一間金店。

“匪徒進入金店撬開裝有金飾的保險箱，偷走所有金飾，多數是手鐲及金項鏈，初步估計損失介于60万至80万令吉。”

他說，匪徒的干案手法与今年初發生在瓜登市區Sabasun超市的銀行提款機及保險箱被爆竊手法相似，警方將調查是否為同一班匪徒所為。