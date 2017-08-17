衝擊政府總部刑期覆核 黃之鋒羅冠聰料入獄

（香港17日訊）香港雨傘運動事隔將近三年，香港眾志主席羅冠聰、秘書長黃之鋒及學聯前秘書長周永康面臨政治清算，他們因在2014年召民眾衝入香港政府總部，去年被裁定非法集會等罪成，分別被判社會服務令及緩刑，但律政司認為判刑過輕，提出刑期覆核，要求改判三人監禁，高等法院將於今午宣判，三人預計會被判入獄。

2014年9月26日深夜，時任學民思潮召集人黃之鋒在罷課集會期間，突然召民眾衝入香港政府總部東翼的“公民廣場”，約百名學生隨即攀過圍欄進入，為歷時75天的雨傘運動揭開序幕。

寄語港人勿當順民

黃之鋒昨天接受電台採訪時稱，已為入獄做好心理準備，在判刑前夕，他寄語香港人勿做活在強權底下、苟且偷生的順民，希望出獄後見到一個有希望的香港。

另一方面，昨晚泛民組織在政府總部外集會，聲援13名因反對新界東北發展，於2014年6月13日衝擊立法會大樓被捕的示威者。該13人早前被判非法集結罪成，被判處社會服務令，但被律政司覆核刑期得直，前天被改判8至13個月不等監禁。

泛民人士認為，這對黃之鋒等人衝擊政總案的判決亦不甚樂觀。

黃之鋒和羅冠聰亦有出席昨晚的集會，黃之鋒在發言時眼泛淚光，重申預計會被判入獄，估計未來至少半年至一年內不能再公開露面，呼籲大家不要放棄香港。羅冠聰也自言或要面對長期監禁。

據香港法例規定，若因犯罪被判處監禁超過3個月，不論是否獲得緩刑，5年內都會被禁參與任何公共選舉，換言之，黃之鋒等人若被判監3個月或以上，將無法參與最快明年初舉行的立法會補選；2019年區議會換屆選舉，以及2020年立法會換屆選舉也都無法參與。