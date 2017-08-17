【西超杯】首回合3-1 次回合2-0雙殺 巴塞皇馬露霸氣

（馬德里17日訊）首回合在諾坎普客場以3比1獲勝后，皇家馬德里週三在主場進行的西班牙超級杯次回合，在伯納烏主場再以2比0擊敗宿敵巴塞羅納，兩回合總比分5比1獲勝，第10次捧杯。

曾12次奪得西超杯的巴塞羅納，本次是第22次參賽，而皇馬是第15次參賽。兩隊總共6次在西超杯碰頭，皇馬共5次奪冠。

這是兩支西甲豪門史上第269場交鋒，此前巴塞獲111勝59和98負佔優，但在234場正式比賽中，皇馬卻獲94勝49和91稍佔上風。

皇馬首號巨星C羅停賽，摩德里奇解禁復出，盧卡斯和阿森西奧輪換進入首發，貝爾當替補。巴塞方面，戈麥斯和塞爾吉-羅伯托輪換出場。

開場僅2分鐘，阿森西奧左路傳中，摩德里奇禁區邊緣內的射門被封堵。皇馬第4分鐘取得領先，阿森西奧30碼左腳抽射出世界波，皮球緊貼橫樑下沿入網，特爾施特根毫無反應，1比0。

蘇神頂中立柱

第7分鐘，皇馬球迷高舉白手帕，抗議西班牙足總對C羅的停賽處罰。巴塞進攻，馬斯切拉諾長傳，蘇亞雷斯禁區右側第一時間掃射高出。蘇亞雷斯較后反擊中切入禁區右側傳中，可惜無人接應。

皇馬反擊，馬塞洛斜傳，盧卡斯突入禁區右側傳中，克羅斯禁區邊緣內射門偏出。第33分鐘，本澤馬傳球，無人防守的盧卡斯禁區邊緣左腳射中左側立柱。

第39分鐘，皇馬擴大比分，馬塞洛禁區左側傳中，本澤馬從烏姆蒂蒂身後超出接球，10碼處掃射入網，2比0。

皇馬隊士氣大增，向巴塞展開一波接一波的攻勢，拉莫斯接角球頭球攻門偏出；本澤馬禁區弧內左腳勁射稍稍高出。

總比分5比1領先的皇馬，在下半場放緩節奏加強控制。巴塞主帥巴爾韋德讓塞梅多換下皮克。齊丹也派卡塞米羅替換科瓦契奇出場。

第71分鐘，巴塞險些破門，拉基蒂奇傳球，梅西從20碼勁射被納瓦斯勉強撲出，蘇亞雷斯小禁區右上角俯身頂空門，皮球擊中右側立柱彈出。

齊丹也派出特奧換下阿森西奧，新援塞瓦略斯換下克羅斯。本澤馬角球混戰中禁區左側射高；拉莫斯迎接角球頭球攻門，被特爾施特根化解。皇馬最終雙殺巴塞。