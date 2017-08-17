【西超杯】首回合3-1 次回合2-0雙殺 巴塞皇馬露霸氣

（馬德里17日訊）首回合在諾坎普客場以3比1獲勝后，皇家馬德里週三在主場進行的西班牙超級杯次回合，在伯納烏主場再以2比0擊敗宿敵巴塞羅納，兩回合總比分5比1獲勝，第10次捧杯。
曾12次奪得西超杯的巴塞羅納，本次是第22次參賽，而皇馬是第15次參賽。兩隊總共6次在西超杯碰頭，皇馬共5次奪冠。
這是兩支西甲豪門史上第269場交鋒，此前巴塞獲111勝59和98負佔優，但在234場正式比賽中，皇馬卻獲94勝49和91稍佔上風。
皇馬首號巨星C羅停賽，摩德里奇解禁復出，盧卡斯和阿森西奧輪換進入首發，貝爾當替補。巴塞方面，戈麥斯和塞爾吉-羅伯托輪換出場。
開場僅2分鐘，阿森西奧左路傳中，摩德里奇禁區邊緣內的射門被封堵。皇馬第4分鐘取得領先，阿森西奧30碼左腳抽射出世界波，皮球緊貼橫樑下沿入網，特爾施特根毫無反應，1比0。
蘇神頂中立柱
第7分鐘，皇馬球迷高舉白手帕，抗議西班牙足總對C羅的停賽處罰。巴塞進攻，馬斯切拉諾長傳，蘇亞雷斯禁區右側第一時間掃射高出。蘇亞雷斯較后反擊中切入禁區右側傳中，可惜無人接應。
皇馬反擊，馬塞洛斜傳，盧卡斯突入禁區右側傳中，克羅斯禁區邊緣內射門偏出。第33分鐘，本澤馬傳球，無人防守的盧卡斯禁區邊緣左腳射中左側立柱。
第39分鐘，皇馬擴大比分，馬塞洛禁區左側傳中，本澤馬從烏姆蒂蒂身後超出接球，10碼處掃射入網，2比0。
皇馬隊士氣大增，向巴塞展開一波接一波的攻勢，拉莫斯接角球頭球攻門偏出；本澤馬禁區弧內左腳勁射稍稍高出。
總比分5比1領先的皇馬，在下半場放緩節奏加強控制。巴塞主帥巴爾韋德讓塞梅多換下皮克。齊丹也派卡塞米羅替換科瓦契奇出場。
第71分鐘，巴塞險些破門，拉基蒂奇傳球，梅西從20碼勁射被納瓦斯勉強撲出，蘇亞雷斯小禁區右上角俯身頂空門，皮球擊中右側立柱彈出。
齊丹也派出特奧換下阿森西奧，新援塞瓦略斯換下克羅斯。本澤馬角球混戰中禁區左側射高；拉莫斯迎接角球頭球攻門，被特爾施特根化解。皇馬最終雙殺巴塞。
齊丹7冠等於4名帥
總和在2017/18賽季，皇馬有六座獎盃可以爭奪。而這一周內，皇馬先後捧走歐超杯和西超杯，這也是皇馬主帥齊丹執教的第七座獎盃！
20個月不到，齊丹已經帶隊取得七座獎盃！這20個月內，齊丹獲得的獎盃數量(7座)，與輸球場次(90場68勝15和7負)相同。打了6次決賽，齊丹通關率100%！
《阿斯報》表示，從2016年出任皇馬主帥至今，齊丹所拿到的7座獎盃，等於瓜迪奧拉、安切洛蒂、穆里尼奧、克洛普4大名帥總和！
這20個月，齊丹帶隊征戰9項賽事拿到7座獎杯，失手的是2015/16賽季西甲和國王杯，其餘7項賽事全部被皇馬拿走。
巴塞週末缺兵少將 皮克承認皇馬更強
巴塞以1比5總比分被皇馬雙殺的同時，兩名主力皮克和蘇亞雷斯也上了傷病名單。
皮克是左大腿內收肌感覺不適，他被塞梅多換下場。蘇亞雷斯的傷勢是右膝，他是被納瓦斯撞到。當時巴塞已經用完三個換人名額，蘇神只能堅持踢完比賽。
本週末，巴塞聯賽對陣貝迪斯，蘇亞雷斯和皮克可能缺戰。在右中場，馬斯切拉諾是第一替補。
在中鋒位置，巴塞只剩阿爾卡塞一人可用。伊涅斯塔也在養傷。
賽后，皮克直言“這是我九年來第一次感覺皇馬比巴塞強”。
皮克顯然被皇馬打服了，“我們都知道巴塞並不在最佳。現在我們必須團結向前，賽季很漫長，這只是開始。我們必須懂得如何接受失敗，我們要祝賀皇馬。”
巴塞高層：登貝萊庫鳥快要來
為了要稍為緩解球隊所面對的困境，巴塞足球總經理塞古拉透露一個大好消息，那就是已經瘋傳了多時的即將簽下庫蒂尼奧和登貝萊兩大巨星。
“我們會在幾天內就補強球隊。”
塞古拉說，“庫蒂尼奧和登貝萊？我們還在談判，但他們已經很接近加盟了。但在一切敲定之前，我還不能多說什麼。”
根據《世界體育報》指出，登貝萊和庫蒂尼奧都為了要加盟巴塞而向東家施壓。庫蒂尼奧已經通知克洛普不會再為利物浦出場，並且希望利物浦尊重他的選擇。《世界體育報》還指出，只要多蒙特不放人，登貝萊就會繼續玩失蹤。
C羅停賽5場稱被迫害
在西超杯第二回合賽前，皇馬針對C羅停賽的上訴被駁回，C羅被停賽5場，這讓他感到非常憤怒，在Ins上言辭犀利的指自己遭到迫害。
“此時還要我保持冷靜？那是不可能的，5場！我認為這太過分又離譜，這是迫害！感謝隊友們，感謝支持我的球迷們！！！”C羅在Ins上怒轟。
C羅這5場停賽，第一場是兩黃變一紅的自動停賽，另外4場是因為他推搡裁判，但第二張黃卡具有爭議。首回合，C羅因失衡但被吹假摔，皇馬認為這是個離譜的錯判。
《阿斯報》指出，C羅遭遇明顯錯判，卻沒能獲得減刑。這是C羅今夏第二次引發爭議。首次是由於涉嫌逃稅1470萬歐元。
光明日報