不承認30億票房自嗨 美國不承認《戰狼2》

（紐約17日訊）7億美元（約30億令吉）又怎樣？就是不受承認！

一部《戰狼2》打出了威風，在點燃了沸騰的“大中國”熱情的同時，也順便創造了電影票房紀錄，截至8月15日，《戰狼2》不過上映20天，但其一路沖高的票房成績卻十分驚人，累積票房已突破7億美元、等同47億人民幣。

不過，《戰狼2》總票房已經突破7億美元，進入全球影史上票房排行前100名，可惜的是，如此輝煌的票房成績，目前竟然未被美國權威排行榜承認。

媒體查詢美國權威的電影票房排行網站“票房魔音”（Box Office Mojo），看到，雖然該網站列出了《戰狼2》在中國、英國、紐西蘭等幾個國家的票房成績，但在票房總成績一欄給出的卻是“n/a” （沒有數據），也就是說，該網站並不把《戰狼2》的成績列入票房排名，讓這部中國電影非常尷尬。

人紅就現實 好萊塢搶吳京

（北京17日訊）截至8月15日，吳京自導自演的《戰狼2》票房，已突破47億人民幣（約30億令吉），相等於7億美元，並進入全球影史上票房排行前100名。

配角接15片約

而《戰狼2》票房的神蹟，不引起好萊塢的留意不行，目前6大電影公司包括華納、索尼、派拉蒙等異口同聲詢問：“吳京會說英文嗎？”顯示好萊塢對這位票房保証的興趣濃厚，其中動作最快的是史泰龍（Sylvester Stallone）主導的《浴血任務》（The Expendables）系列電影第4部，已把他列入主要名單，似乎是取代近年病痛纏身的“功夫皇帝”李連傑。如果兩人的戲份相當，等於吳京已取得進入國際巨星的“門票”。

不過，至目前為止，吳京尚無對“好萊塢”課題作出回應；其實，好萊塢不單止對吳京有興趣，在《戰狼2》飾演傭兵領袖“老爹”的好萊塢打星法蘭克葛里洛（Frank Grillo），也因此片知名度大增，坦承已接到15個好萊塢著名電影公司與製片人的電話邀約。

提到吳京，葛里洛贊不絕口。“吳京製作了華語片史上最成功電影《戰狼2》，他是個不可思議的人，非常榮幸是該片的一員。”葛里洛也強調，雖然《戰狼2》的劇情強調了愛國主義，但這是中國的愛國主義。“不是所謂宣傳灌輸，世界上最可稱為宣傳灌輸的是巴尼（史泰龍在《浴血任務》中的角色）！”葛里洛表示，目前吳京在全球市場還不夠有名，但發展空間無限。