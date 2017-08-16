色劫 仙人跳扒光劫財 台男受傷縫52針

（吉隆坡16日訊）一名剛從牙醫系畢業的30歲台灣籍男子，日前飛來吉隆坡探望馬來西亞籍女友，期間通過社交媒體微信的“搖一搖”功能認識了2名女子，結果卻陷入色誘搶劫案。

受害者張秉暘除了受傷之外，也因此事件被搶走2台手機、一條金鍊、門卡，蒙受逾1萬令吉的財物損失。

在與微信認識的2名女子結為朋友後，某天午夜時分時，張秉暘應約與其中一名女子外出喝茶，詎料該名女子的友人途中把他載到一個偏僻黑暗的工廠區，並要求男子摟抱她。

張秉暘申訴，正當他們開始有親密舉動時，3名印裔男子突然闖入轎車襲擊他，先是朝他臉噴胡椒噴霧，隨後拿出美工刀狂割他，還將他的衣褲扒光硬拖下車，準備拿起球棒毆打他。

慶幸他及時逃脫，並被一名店主所救。但他雙手手臂及背部血流如注，其中右手臂的傷勢最嚴重，縫了52針。

張秉暘於今日在女友王小姐（26歲）和律師的陪同下，前往馬華公共服務及投訴部尋求主任拿督斯裡張天賜的協助，並召開記者會敘說事發經過。

他懷疑是中了“美人計”，因為事發前，他聽到轎車門鎖被打開的聲音，而且事發後，該女子友人不但沒有受傷，轎車及和身上的財物也沒有被搶。

張秉暘透露，他於7月15日抵馬，原於逗留一星期，卻因為遭遇搶劫事件，至今已逗留了一個多月。

他說，他來馬後，通過微信搖一搖認識到一名自稱“妮歌” （Nicole）的女子，彼此邀約出來見面，對方還帶了兩名友人赴約，其中一人就是事發時跟他外出的女子維多利亞（Victoria）。

“之後，妮歌微信我說，維多利亞是她的妹妹，要我在微信加她成為朋友。”

他說，7月31日晚上，維多利亞不斷發簡訊給他，邀他喝茶，並親自駕車到其女友的公寓單位接載。

張秉暘說，在前往喝茶途中，維多利亞突然把車子開到一個偏僻黑暗的工廠區停下，要求他摟摟抱抱。不久後，3名男子突然闖入他們的車子，向他噴胡椒噴霧之後，亮出美工刀往他的雙臂及背部狂刮，還把他的衣褲脫光光，然後強硬把他從副駕駛座拖下車子。

他表示，在他被拖出車外後，他即刻趁機逃跑，之後向一家商店的店主求救。

該名店主看到張秉暘全身赤裸裸，趕緊拿了一件T恤給他穿上，還遞了一條毛巾給他止血。

店主過後在張秉暘的引領下返回案發現場，不見轎車的蹤影，只有受害人的褲子與內褲。

張秉暘之後在女友的陪同下，前往醫院治療傷勢。