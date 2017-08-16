印尼警逮5恐怖分子 搗破炸總統府陰謀

（雅加達16日訊）印尼警方昨天在西爪哇萬隆市逮捕5名恐怖分子，並查獲炸彈及製作材料。這5名恐怖分子計劃在8月底，對總統府及多處警察局發動恐襲。

落網的嫌犯為4男1女，包括一對夫妻。這對男女之前因涉嫌散播激進思想，而從香港被遣返。

西爪哇省警局發言人尤斯利說，警方在萬隆市3個地方，逮捕這5名隸屬於極端武裝組織“神權游擊隊”（Jamaah Ansharut Daulah）的嫌犯，並在搜查他們的住處時，發現用來製造炸彈的材料。警方也在其中一名嫌犯的住處，發現一枚土製炸彈。

“神權遊擊隊”成立於2015年，宣誓效忠極端組織IS（哈里發國），已被美國宣佈為恐怖組織。印尼近年發生的一連串恐襲，都和“神權游擊隊”有關，包括去年1月發生在首都雅加達的炸彈襲擊，造成8人喪生。

擬用化學炸彈施襲

尤斯利指，這批恐嫌原本打算在8月底對總統府、雅加達和西爪哇的多個警察局，發動炸彈襲擊。值得注意的是，警方發現恐嫌企圖使用化學炸彈施襲。

尤斯利說，嫌犯計劃使用化學材料製造炸彈，這種炸彈除了具有和普通炸彈一樣的破壞力，爆炸過程中產生的有毒氣體，會對人體器官造成嚴重傷害。

他指出，這批嫌犯是根據印尼恐怖分子巴倫納伊姆提供的資訊中，學到製造爆炸裝置的技巧。巴倫納伊姆被印尼警方列為去年1月雅加達恐襲的主謀。