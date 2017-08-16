中印邊境發生小衝突 互擲石頭雙方士兵受傷

（北京、新德里16日訊）中國和印度軍隊在洞朗地區對峙近兩個月之際，兩軍昨天在有領土爭議的拉達克地區爆發小規模衝突，士兵們互相丟擲石頭，中印雙方均有人員受輕傷。

印度媒體報導，昨天在拉達克地區東部、西藏接壤印度邊境的班公湖附近，當地有三分之二土地面積在中國控制之下。印方指，有解放軍士兵築成人鏈被印軍發現，期間解放軍兩次嘗試闖入，雙方互擲石頭，對峙局面擾釀了約30分鐘，其後雙方士兵各自撤出衝突地點。中國暫未有回應，印度軍方則拒絕回應。

中印經常因邊境爭議而互相指責，但直接發生衝突的情況十分罕見。

據了解，中印士兵曾於2014年在拉達克地區發生對峙事件，雙方當時約有1000名士兵參與。去年11月，約55名中國士兵和70名印度士兵亦在拉達克地區對峙，中方最終離開。

印曾容許插藏獨旗

至於衝突地點為何選在班公湖，有印媒早前披露，在印度官方默許下，西藏流亡政府總理洛桑桑蓋上月曾到拉達克地區，並在班公湖畔插上具有藏獨標誌意義的“雪山獅子旗”。中國外交部事後促印方立即撤走越境人員，官媒則發表評論，呼籲中國必須給印度必要的警告。

有俄媒報導指，9月將在福建廈門舉行的金磚國家峰會，屆時中印首腦將會面，過後中國或將一改克制姿態，隨時開戰。

俄媒：或9月開戰

另有網友根據中國出兵慣例，分析出開戰前的6大徵兆，包括兵力部署加大，後勤儲備物資龐大，衛星偵察、高空偵察、地面偵察密集，疏散邊境居民，宣傳輿論攻勢密度加大，印軍針對中方動向進行相應備戰動作等。

有報導稱，導致中印兩國關係惡化的因素除了邊境問題，還因為中國拒絕支持印度加入“核供應集團”（NSG）；印度拒絕加入中國提出的“一帶一路”倡議，並聯合日本打造自己的絲綢之路。

與此同時，解放軍最近被拍到用火車將短程防空導彈系統“紅旗-17”及中程防空導彈“紅旗-16”同時運至西藏，其中“紅旗-17”被形容為目前世界最先進的野戰機動防空系統，主要裝備機械化步兵和裝甲部隊，據指是專門用來對付印度一支由10架“北極星”輕型武裝直升機組成的中隊。