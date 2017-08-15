金正恩警告美勿妄動 朝暫不彈襲關島

（平壤、華盛頓15日訊）朝鮮早前揚言要向美國西太平洋屬地關島發射4枚導彈，引起各方關注。朝鮮官方朝中社報導，最高領導人金正恩昨天到軍方司令部視察，聽取軍方匯報發射導彈的作戰方案報告，稱將視乎美國態度再作決定，警告美國不要輕舉妄動，又下令軍方保持待命狀態。

朝中社報導，人民軍戰略軍司令金洛兼在司令部指揮所，向金正恩匯報有關瞄準關島近海射彈的方案。報導指，金正恩對匯報內容表示滿意，並稱暫時觀望美國的態度。

金正恩說，如果美國繼續在朝鮮半島周邊輕舉妄動，朝鮮將會作出重大決策，並敦促美國理智思考後，做出正確的判斷。他同時要求戰略軍保持待命狀態，以便一旦作出決定，隨時都能進入實戰狀態。

視美舉動後再決定

美國有線電視新聞網絡（CNN）引述國防部官員指，美國的間諜衛星發現朝鮮一輛流動導彈發射車移動，美軍相信是為發射中程彈道導彈作準備。不過，官員指現階段不能判斷，流動導彈發射車的去向，與朝鮮威脅襲擊關島有直接關係。

促朝軍保持待命狀態

美國防長馬蒂斯隔空向朝鮮發出警告，如果攻擊關島，會視為攻打美國，可能會觸發戰爭，美軍會擊落針對關島的導彈。但馬蒂斯同時指出，目前亦需要透過外交解決朝鮮半島問題。另外，美國國務卿蒂勒森亦表示，美國無意更迭朝鮮政權或加速韓朝統一。

文在寅：未經韓同意

無人可在半島動武

周二是韓國紀念結束日本佔領的光復節，在朝鮮半島局勢波譎雲詭下，韓國總統文在寅聲稱，韓方將擴大外交努力，和平解決朝鮮核武及導彈危機，同時強調未經韓國同意，無人可以在朝鮮半島動武。

文在寅在紀念光復節的儀式上發言，指政府將會不惜一切代價，防止朝鮮半島爆發戰爭。他說：“不論遇上多少高高低低，我們必須和平解決朝鮮核問題。政府將會加強外交努力，確保履行國際社會的原則，即朝鮮核問題應以和平方案解決。”

朝鮮揚言考慮發射導彈，攻擊美國屬地關島。美國總統特朗普強硬回應，指美軍已準備就緒，外界憂慮美朝戰爭一觸即發。文在寅呼籲美朝冷靜：“任何在朝鮮半島的軍事行動，只能由韓國決定。沒有人可以在未經韓方同意下，決定採取軍事行動。”

文在寅同時強調，韓國會繼續加強防禦以確保和平，“我們會繼續打開軍事對話的大門，確保韓朝的軍事對峙局面不會惡化。”