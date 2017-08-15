【英超聯賽】 球員集體不滿孔蒂 切爾西要科斯塔歸隊

（倫敦15日訊）據英國媒體披露，在切爾西前鋒迭戈-科斯塔的風波中，切爾西高層和球隊更衣室似乎都將和這位被驅逐的中鋒站在一起。切爾西高層跳過主帥孔蒂，對在巴西老家拉加爾托獨自訓練的迭戈-科斯塔下指令，要求他盡快回到倫敦歸隊訓練。迭戈-科斯塔風波讓孔蒂失去更衣室的支持。

切爾西高層的指令顯然是在對主帥孔蒂“打臉”，意大利人此前將科斯塔驅逐出隊，就是不想再見到他。但切爾西高層認為，這種鬥氣式的衝突，是在讓球會蒙受損失，畢竟科斯塔合同還有兩年，每週拿著18萬英鎊（約100萬令吉）的薪水，而隊內現在又是缺人之際。此外，科斯塔的律師團隊在謀求解約，要求切爾西無償解除合同，理由是孔蒂的驅逐行為“違約在先”。切爾西肯定不想讓科斯塔自由離開，他們對這位王牌中鋒的估價在6000萬英鎊（約3.34億令吉)，解約等於是白白損失了。切爾西高層的想法是，試圖讓科斯塔與孔蒂和解。

隊友支持科斯塔

孔蒂發短訊驅逐科斯塔的行為，在切爾西內部也有爭議。藍調高層認為，如今風波鬧大，就是孔蒂處理方式不妥當造成的。科斯塔在更衣室人緣很好，和威廉、大衛-路易斯和法佈雷加斯等人都是密友。切爾西隊友們同情科斯塔，他們不理解孔蒂如此決絕的行為。

切爾西的更衣室正在醞釀不滿和牴觸情緒，不光是對孔蒂，更衣室對球會今年夏天的轉會操作也有不滿。

科斯塔：孔蒂趕我離開切爾西

迭戈-科斯塔指責孔蒂通過短訊的方式告訴他離隊。科斯塔說：“今年1月，我和教練發生一些事情。當時，我正準備續約，但是他們突然停止了。我猜是教練搞的鬼。他的想法非常堅定和明確。我也已經看清了他是什麼樣的人。他有自己的想法並且不會改變。他不是那種和球員很親近的教練。他很有距離感，沒有個人魅力。”

據英媒消息，迭戈-科斯塔自上個月開始就一直缺席切爾西的訓練，因此被處以30萬英鎊（約167萬令吉）的罰款。在孔蒂告知他不在計劃後，科斯塔一直留在巴西沒有回到倫敦。

切爾西擬購3球員

阿布砸6.7億救火

據英國媒體消息，切爾西老闆阿布拉莫維奇已經決定砸下1.2億英鎊（約6.7億令吉）引援來幫助主帥孔蒂擺脫困境。英超冠軍切爾西新賽季首輪就吃了悶棍，球隊爆冷輸給彭利，還被罰下兩人。切爾西的陣容暴露出極大的短板，球隊新賽季的競爭力受到不小的質疑。

英媒表示，切爾西將會用這1.2億英鎊的預算收購3名球員，分別阿申納的張伯倫，南安普頓的范迪克以及列斯特“喝水哥”德林克沃特。切爾西今夏雖然已經引進莫拉塔，巴卡約科和呂迪格三位球員，但也失去馬蒂奇和特利等人。

從整體陣容來看，切爾西的實力可能還下降。考慮到今年多線作戰的壓力，藍調的陣容深度顯然是不夠的，以至於聯賽首輪孔蒂不得不用小將來湊足板凳名單。切爾西急需在轉會市場上繼續補強。

孔蒂如今的補強目標非常明確，張伯倫，范迪克和德林克沃特都是可以提升球隊陣容深度的悍將。切爾西如今需要做的就是在轉會市場關閉前嘗試完成這些計劃中的交易。

辱華小將暫緩離隊

另一方面，切爾西的辱華小將肯尼迪將暫緩離隊。由於現階段的切爾西正在鬧人荒，肯尼迪租借去紐卡索的計劃估計要就此擱淺。自從辱華事件爆發之後，肯尼迪就一直處於輿論的風口浪尖上。

在上週末切爾西首輪比賽中，孔蒂堅持把肯尼迪放入替補席，這也一度引起無數中國球迷的不滿。孔蒂如此做也是無奈之舉，現階段球隊人員匱乏。目前肯尼迪還在跟隨切爾西一隊訓練，從現在的情況來看，孔蒂也沒那麼容易放走肯尼迪。