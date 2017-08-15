組織賣淫行賄罪成 東莞淫業大亨囚終身

（東莞15日訊）開庭兩年多後，綽號“太子輝”的中國廣東東莞太子酒店老闆梁耀輝涉組織賣淫等案，近日在廣東東莞市中級人民法院案件一審宣判。梁耀輝因組織賣淫、串通投標、單位行賄三罪，被判無期徒刑，剝奪政治權力終身，沒收個人全部財產。另涉案的46人獲緩刑或判囚。

梁耀輝兩年前曾在庭審期間辯稱自己很少參與太子酒店桑拿部經營管理，媒體曝光前並不知道太子酒店涉黃，拒認罪。報導沒透露梁耀輝會否上訴。

涉案46人獲緩刑或判囚

案件辯護律師王思魯透露，案件上周五宣判，今天辯護人收到判決書。另外46人也被分別定為組織賣淫罪、協助組織賣淫罪、幫助毀滅證據罪，除了兩人被判處緩刑外，其他人均被判刑1年4個月以上。

事緣2014年2月東莞大舉掃黃，央視曝光太子酒店桑拿中心組織賣淫10年，已形成產業，並相當專業，技師分等級、就職前接受系統化培訓，設有體檢醫生、培訓管理人員，而桑拿技師中還包括許多未成年少女。

事件曝光後，先後有15人向公安機關投案。曾為全國人大代表的梁耀輝缺席當年全國兩會，隨後其全國人大代表資格被終止。梁耀輝同年被刑拘。

背後獲粵高官保護

50歲的梁耀輝曾是東莞的風雲人物，2008年選第十一屆全國人民代表大會廣東地區代表，2012年當選為第十二屆全國人大代表。還曾入選首屆東莞“十大慈善人物”。他曾以20億元人民幣（約13億令吉）個人財富，位列胡潤百富榜第406位。

案發後，有知情者透露，梁耀輝除了染指酒店色情行業，同時亦是石油大亨，在哈薩克有10個油井，外界更曾傳他可能與已落馬的中共中央政治局前常委周永康有瓜葛。此外，梁耀輝的酒店在東莞賣淫獲利多年，據指有已落馬的廣東省前副省長劉志庚就是東莞色情業的“保護傘”，劉志庚亦不敢得罪梁耀輝，私下稱他為“哥”。劉志庚的家人更暗中經營色情夜總會，撈取黃業暴利。劉志庚因受賄罪今年5月被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。