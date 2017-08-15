移民局破集團捉首腦 “教授”5分鐘偽造E卡

（布城14日訊）一個只需5分鐘就能偽造一張執法卡（e-Kad），以及用2小時偽造國際護照的集團，昨天被移民局偵破，同時逮捕兩名孟加拉人，包括綽號“教授”的首腦。

移民局搗毀的這個不法集團設在安邦一處住家，主要是偽造護照、外勞臨時工作准証及執法卡等証件。

移民局總監拿督斯里慕斯達法指出，移民局在行動中起獲229張各種偽造的外勞臨時工作准証（PLKS）、僱用証、學生証及社交訪問准證、23張馬來西亞簽證貼、196張馬來西亞建築工業發展局（CIDB）卡、15張執法卡、6張i-Kad、13本孟加拉護照、4台打印機、2台掃描機、一台價格約8000令吉的印卡機、一台電腦、3台手提電腦、13個孟加拉大使館假印章、28套層壓膜、16孟加拉護照套及一台模切（die cut）。

偽造護照只需2小時

他說，執法人員也起獲1400張還未打印的空卡、一台剪紙機，以及分別存在兩家銀行的1萬1480令吉現金。

他於今日在移民局召開記者會，現場示範如何偽造證件。

“這個集團只用5分鐘就可以偽造一張執法卡，而偽製護照也需2小時。”

慕斯達法說，移民局執法隊伍於8月12日在吉隆坡約見“教授”，並在這名孟加拉男子於約定時間7小時抵達後，將他逮捕。

“執法人員從他的身上找到一張疑是偽造的外勞臨時工作准証，還有兩張建築工業發展局卡。”

“執法隊伍過後突擊安邦住家，逮捕懷疑是‘教授’助理的孟加拉人，這名男子主要負責遞送假文件給客戶，以及協助打印各種假文件。”

根據調查，嫌犯偽造證件的活動已進行了一年多，每個月估計有5萬至7萬令吉進袋。

輕快鐵站交貨

慕斯達法透露，這個被偵破的偽造證件集團，是採用VIDER應用程式為客戶“製造”所需要的各種證件。

“客戶只需要通過VIDER應用程式，將護照複本與相片傳送給嫌犯就可以了。”

他指出，調查顯示，嫌犯在完成假護照及執法卡後，就會向客戶確定交貨的時間與地點，一般上是在雪隆一帶的輕快鐵站。

用建築業外勞証入境

他說，嫌犯的客戶主要是孟加拉、緬甸、尼泊爾和印度人。

慕斯達法說，被捕的“教授”是於2008年用建築業的外勞工作准証入境，此人與另一名落網者年約30歲。

他說，嫌犯投資了約3萬令吉在各類儀器，而偽造各類假証件的收費則介於1000至4000令吉。

嫌犯將在《1959/63年移民法令》56(1)( l)條文，以及《護照法令》12(1)(a)條文下被控。

一旦罪成，嫌犯可以被判罰款不超過1萬令吉，或坐牢不超過5年，或兩者兼施。

最大偽件集團 料運作已久

慕斯達法指出，根據所起獲的儀器，他相信這個偽造證件集團運作已久，也是移民局所搗毀的其中一個最大的偽造證件集團。

假證件料流入市面

他說，移民局於3月偵破一個規模龐大的偽造護照與准証集團網絡，落網的首腦是哈倫博士。

“移民局將會展開深入調查，以鑑定這個集團是否還有其他合謀，以及活動是否已擴大到全國。”

“在必要時，我們也會尋求國際組織的協助，以全力打擊這類犯罪活動。”

慕斯達法相信部分偽造証件已流入市面，因此移民局將會展開取締行動。

他強調，移民局將會向不法集團展開行動，以遏制這類威脅國家主權的違法活動。