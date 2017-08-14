【意大利超級杯】穆爾賈補時絕殺祖雲 拉茲奧第4次奪冠

（羅馬14日訊）第30屆意大利超級杯在羅馬奧林匹克球場結束，意甲聯賽與意大利杯雙冠王祖雲杜斯以2比3不敵意大利杯亞軍拉茲奧，後者第4次奪冠。上半場，因莫比萊點球命中。下半場，因莫比萊頭球再下一城。迪巴拉在終場前6分鐘內梅開二度扳平，但替補穆爾賈補時第3分鐘上演絕殺。

祖雲此前7次奪得意大利超級杯。祖雲主帥阿萊格里更換3名首發，巴爾扎利出現在右後衛位置，道格拉斯-科斯塔回歸替補席。迪巴拉首次身披祖雲10號球衣出場。基耶利尼迎來33歲生日。拉茲奧上次奪冠要追溯到2009年。從利物浦加盟的盧卡斯首次代表拉茲奧出戰正式比賽。

德西利奧慘成絕殺背景

祖雲在落後2球的情況下，憑借迪巴拉的出色發揮一度追平比分，但是在比賽的最後階段卻被拉茲奧絕殺。在今夏剛從米蘭轉會至祖雲的德西利奧慘成絕殺背景。當比賽進行到93分鐘時，小盧卡庫帶球內切後回傳，替補上場的穆爾賈捅射破門。在這次進攻中，防守小盧卡庫的正是德西利奧。一向以防守穩健的德西利奧雖奮力直追奈何速度不夠，而鏟球也沒阻止小盧卡庫的突破。祖雲主帥阿萊格里看到這場景也連連搖頭。新賽季至今為止的5場比賽，祖雲場場丟球，5戰共丟掉10球。

祖雲鋼鐵防線蕩然無存

祖雲防線的糟糕表現，導致被對手連入3球，一向著稱的鋼鐵防線蕩然無存。在博努奇離隊後，祖雲防線已經不復當年之勇。在博努奇和阿爾維斯離隊後，阿萊格里不得不重新配搭防線組合。然而，在對拉茲奧一戰，“囧叔”卻選擇極為保守的選擇，讓巴爾扎利改打右後衛，以及用貝納迪亞頂替博努奇。阿萊格里的這一選擇被證明是錯誤的，若非主裁判馬薩“手軟”，祖雲在第25分鐘就會被判罰點球，基耶利尼禁區內撞倒伊莫比萊，此球在可判可不判之間。6分鐘後，拉茲奧又一次利用直塞創造出破門機會，伊莫比萊機警的找到貝納迪亞和基耶利尼之間的空檔，布馮無奈只好撲倒拉茲奧射腳，送出點球。

在祖雲丟失的第二球，巴爾扎利沒能盯防住伊莫比萊，讓後者輕鬆頭球破門。在季前賽，巴爾扎利已經多次被對手以這樣的方式破門，很顯然，巴爾扎利已經不復當年之勇。

伊莫比萊雙響炮復仇

拉茲奧能夠時隔8年再次捧起意大利超級杯冠軍，打破14次對陣祖雲的不勝魔咒，伊莫比萊堪稱頭號功臣。伊莫比萊頭頂腳踢各入一球，幫助拉茲奧打破對陣祖雲778分鐘不進球的魔咒。拉茲奧上一次攻破祖雲球門還是在2015年5月進行的意大利杯決賽。

儘管祖雲前45分鐘的控球率達到54%，但只有3次射門，而拉茲奧卻有8次射門3次射正。伊莫比萊最近7次為拉茲奧出場，有3次梅開二度，在各項賽事24場共打入19球。

主帥有話說

阿萊格里：祖雲踢得醜陋

祖雲杜斯主帥阿萊格里稱球隊踢一場“醜陋的比賽”，對手獲勝是理所當然的事情。阿萊格里說：“拉茲奧配得上勝利，他們踢得更好。除了最後30分鐘，我們根本沒踢出東西來。我們需要總結反思，讓本身變得腳踏實地。這會是一個困難的賽季，我們需要從現在開始就清楚這一點。拉茲奧很犀利，處理球更快。我們本該將比賽拖入加時的，但不管怎麼說，拉茲奧確實配得上勝利。我們的季前訓練開始有些晚，有些球員的身體狀況還沒有完全調整過來。”

小因扎吉：備戰1個月復仇

拉茲奧主帥小因扎吉表示，為了這次復仇，他們已經精心備戰一個多月的時間。小因扎吉說：“在我看來，比賽結果是公平的，因為綜合95分鐘的比賽來看，拉茲奧配得上拿到這座獎杯，我們的努力理應受到肯定。球隊的身體狀況很好，我們從7月4日就開始備戰，因為我們想報意大利杯決賽上失利的一箭之仇。對手通過定位球進兩個球，但我還是要向小伙子們致敬，因為他們已經盡全力，完全配得上這場勝利。我們戰勝祖雲，我們證明了一點，只要無私並且努力，我們是可以跟對手抗衡的。”