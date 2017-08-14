印度尼泊爾雨災逾百死 約百名中國客被困

（加德滿都、新德里14日訊）尼泊爾和印度北部連日暴雨，引發洪水和山泥傾瀉，造成上百人死亡。尼泊爾警方及酒店業者說，當地南部一個旅遊區約有700名遊客一度被洪水圍困，當中包括100名中國遊客，其後全數脫險，轉送安全地區。

尼泊爾暴雨引發水災及山泥傾瀉，至今已造成逾60人死亡、超過40人受傷，36人失蹤。當地軍警加緊救災，在南部重災區疏散5000人，全國有3.4萬間房屋被淹沒。當地雨季到下月才結束，預計死亡人數會進一步上升。

水位上升 災民爬樹避難

由於各地淹水水位仍持續上升，有災民一家爬上樹避難及過夜。多個災區水深及腰，災民乘坐小艇前往高地避難。紅十字會估計有10萬人受災，惟電力和通訊中斷阻礙救援，物資難以運抵災區。

尼泊爾奇特旺地區南部一個野外獵遊勝地，有700名遊客被困，包括100名中國遊客。酒店當局利用大象和船隻將旅客轉送往安全地區。在東部城市比拉德訥格爾，當地機場的跑道被洪水淹沒，水深超過半公尺，當局要關閉機場。

另一方面，印度北部喜馬拉雅山山腳昨天發生山泥傾瀉，掩埋兩輛巴士和3輛汽車，救援人員其後在挖掘出來的巴士內發現47具遺體。

印度巴士尋獲多具屍體

據悉，該兩輛巴士當時正準備停車，讓乘客吃茶點歇腳，卻遭此飛來橫禍，重達數噸土石沖毀距喜馬偕爾省西姆拉約200公里的整條公路路段，山腳的村落也有數間屋子被沖毀。

有報導指，當時兩輛巴士共搭載超過50名乘客，死亡人數可能不只於此，恐怕還有更多遺體跌落至更深的山谷中。