【英超聯賽】盧卡庫首秀2球 曼聯4球大勝登頂

（倫敦14日訊）英超豪門“紅魔”曼聯在新賽季英超首輪主場以4比0大勝中游球隊西罕，以淨胜球的優勢力壓哈德斯菲而登上榜首。曼聯7500萬英鎊（約4.2億令吉）新援盧卡庫梅開二度，馬夏爾和博格巴錦上添花。

紅魔憑藉著1個淨勝球的優勢，登上榜首。曼聯兩名新援盧卡庫和馬蒂奇都發揮巨大的作用：盧卡庫打入曼聯前兩個進球，而馬蒂奇中場的攔截製造兩次反擊製造兩個進球。

馬蒂奇製造兩個進球

盧卡庫和馬蒂奇最重要的作用是激活曼聯整個中前場。在比賽的一開始，曼聯的中前場就壓得西罕喘不過氣來。本場曼聯的進攻最明顯的一點就是反擊犀利。本場曼聯進攻、進攻、再進攻的做法也讓人看到昔日的巔峰曼聯。

紅魔新援盧卡庫迎來完美的英超首秀，頭頂腳踢轟入兩球，幫助球隊取得勝利。在比賽進行至第34分鐘，馬蒂奇後場攔截成功，拉什福德帶球一路突進，隨後送出一腳直塞，盧卡庫前插後單刀面對喬-哈特，他選擇用左腳抽射，皮球擊中左側立柱之後彈入球網。進球之後，盧卡庫的慶祝更是徹底點燃球迷的情緒。他用手指著曼聯的隊徽，大聲怒吼咆哮。

第52分鐘，姆希塔良左側開出任意球，盧卡庫在禁區內高高躍起，甩頭破門，將比分擴大到2比0。從第一粒進球的精確抽射，再到第二粒進球霸氣的頭球破門，盧卡庫展現超全面的個人實力。盧卡庫成為曼聯隊史第4位英超首秀梅開二度的球員。此前三位分別是范尼斯特羅，威爾遜和拉什福德。 盧卡庫在代表曼聯出戰的2場正式比賽中，“小魔獸”一共打入3球。

穆帥：曼聯需要馬蒂奇

曼聯主帥穆里尼奧賽後說：“盧卡庫和馬蒂奇都有多年的英超經驗，對他們來說適應很容易。馬蒂奇是個頂級球員，有頂級的穩定性，我們需要這一點。盧卡庫非常有侵略性，所以他們兩個改善球隊踢球方式。我們有很好的條件成為比去年更好的球隊，這是一個好的開始。”

曼聯大勝後暫時登上積分榜榜首，對此穆帥說：“事實是我們開始贏球了，也排在榜首，但是這沒什麼意義。球隊的表現和自信才是我更看重的。”

擁抱好友馬塔

小豌豆重回夢劇場

墨西哥前鋒“小豌豆”埃爾南德斯時隔5年又一次回到曼聯“夢劇場”奧脫福。面對老東家曼聯，小豌豆在賽前與好友馬塔緊緊擁抱。

小豌豆與馬塔的關係很好。賽前進行熱身時，小豌豆在球員通道特地等著馬塔，兩人緊緊擁抱在一起，之後還談了很久。在奧脫福開球之前，埃爾南德斯還跪倒在球場上，默默的進行著祈禱。

埃爾南德斯在2010年加盟曼聯，之後為紅魔出場157次打入59球，在英超出場103次打入37球，平均每120分鐘打入1球。時隔5年後，埃爾南德斯以西罕球員的身份再次回到奧脫福。

曼聯新援盧卡庫（左二）進球後和隊友慶祝。曼聯另一新援馬蒂奇（右一）本場有出色的表現，博格巴（右二）也取得進球。左一為拉什福德。“小豌豆”（黑衣者）埃爾南德斯重回夢劇場。