Grabcar司機女學生爭執 一拳打斷鼻樑

（八打靈再也13日訊）Grab Car印裔司機與女乘客在車上發生口角，女乘客下車時狠甩車門的舉動激怒司機，追上前一拳打向女乘客的臉，把她的鼻樑骨打斷，鼻血直流。

這起事件於昨天下午約5時發生，女乘客是16歲的獨中生，她電召Grab Car從蒲種的住家前往吉隆坡時代廣場，為了避免經過收費站，她要求司機繞道，並表示可以指路，司機坦言自己不識路，只懂得使用Waze導航軟件。

兩人談話時因誤會而發生爭執，少女決定中止服務，叫司機停車。不過，她下車時狠甩車門的行為，卻把司機激怒，也跟著下車追上去打了少女臉部一拳。

少女的鼻樑被打斷，當場鮮血直流，附近公寓住戶恰好目睹，立即放聲喝斥司機制止他繼續逞兇，少女的家人稍後到來將她送往附近的私人醫院接受治療，並在院方的建議下到政府醫院接受進一步治療及報案。

少女在家人陪同下，前往馬大醫藥中心接受治療及報案，醫生診斷她除了鼻樑骨折斷，嘴巴也受傷。

司機沒犯罪記錄

雪州刑事調查主任法茲阿末表示，警方於今日凌晨約2時30分，在吉隆坡逮捕這名30歲的印裔男司機助查，延扣4天至週三（16日），並援引刑事法典325（嚴重致傷他人）條文調查此案。

沙登副警區主任莫哈末羅斯迪指出，嫌犯是專職Grab Car司機，已服務兩年，沒有犯罪記錄。

Grabcar：勿暴力解決問題

Grabcar及Grabtaxi針對司機打斷女乘客鼻樑骨一事，呼吁司機及乘客都不應通過暴力或侮辱性的言語去解決雙方遇到的矛盾。

公司營運經理溫凱婷今午發文告指出，Grabcar已針對此事展開調查。

她說，在使用電召車服務過程中，雙方都應該禮貌相待，若遇到問題，可以聯絡客服人員協調解決。

她提醒乘客和司機，遇到緊急事件時，可以按乘客軟件上的SOS求救按鍵或司機軟件上的警方按鍵。