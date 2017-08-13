倒在終點線前20米 閃電傷別

（倫敦13日訊）踉蹌幾步，頹然倒地，地球上跑得最快的人──牙買加“閃電”博爾特倒在終點線前20米，奧運8金、世錦賽11金以及8世界紀錄的傳奇生涯最終以退賽的悲壯方式結束！

男子4X100米接力決賽是世界田徑錦標賽倒數第二天的壓軸大戲，這是博爾特的生涯謝幕之戰。賽前熱身時，博爾特又穿上他的黃金跑鞋。同樣在本次世錦賽後退役的莫法拉在通道中擁抱了博爾特，被解說為“兩大傳奇的擁抱”。

然而，擔任最後一棒的他在彎道變直道後突然大腿肌肉抽筋，表情痛苦地倒在賽道上，最終牙買加隊沒能完賽、無緣三連冠，在本屆世錦賽短跑6金顆粒無收；只參加兩項目的博爾特只拿到男子100米銅牌，世錦賽金牌數也停留在了11枚。

牙買加短跑顆粒無收

東道主英國贏下了與美國的最後100米直道較量，以37秒47的賽季世界最好成績奪冠。美國和日本分獲亞軍和季軍。中國隊第3棒蘇炳添受到英國選手的干擾，最終以38秒34排在第4。

意外獲勝的英國隊瘋狂地慶祝，博爾特試圖爬起來，但傷痛讓他重新躺下，這時醫務人員推出輪椅想將他推下賽場，但博爾特拒絕了，他不可能給世人留下坐輪椅離場的鏡頭，他在隊友的攙扶中站起來，獨自艱難地走到終點，雙手舉過頭頂向觀眾致意，全場報以潮水般的掌聲，他在終點旁跪倒在跑道上，再次用雙手捂臉，向自己的職業生涯道別。

相對於一周前在百米失利後仍接受媒體的訪問，博爾特這次默默從賽場消失。

博爾特的隊友弗特透露，閃電受傷後仍不斷向隊友道歉，“他一直向我們道歉，但我們告訴他不需道歉，受傷是體育的一部分。

閃電拒坐輪椅離場

賽后，而三大通訊社也在賽後第一時間對博爾特不完美的謝幕做了大篇幅的報道。路透社作為本土媒體，報道主要圍繞英國接力隊奪冠。

法新社用了連續三篇文章詳細報道博爾特的失利。其中，《英國奪冠 受傷博爾特傷感告別》的文章中直指博爾特的離去所留下的空白都是巨大的。自2008年北京奧運會上獲得三金而確立他在短跑項目上的優勢以來，博爾特在9個賽季中共獲得了19枚世界大賽金牌，其中13塊是個人項目。“結合其充滿魅力的人格來看，博爾特被公認為是世界上最成功的運動員之一。”

另外，美聯社也以《博爾特摔倒 無法完成世錦賽最後一戰》為題，報道了閃電的告別賽。

背心短褲冷風呆等45分鐘

牙買加炮轟組委會

牙買加隊矛頭直指倫敦世錦賽組委會，認為組委會安排不當是導致博爾特受傷的主因！

牙買加隊是過去四屆世錦賽男子4X100米接力的金牌得主，“閃電”博爾特原寄望以五連冠告別職業生涯，然而，他卻最終因傷遺憾退場。

“閃電”的隊友們認為，組委會賽程安排不當是導致博爾特受傷的主要原因。倫敦此時雖然是夏季但天氣卻並不好，牙買加隊認為他們很早就已在外場穿着背心短褲等着上場比賽，但場內一直在進行頒獎儀式，低溫增加了博爾特受傷的可能性。

“我們在外面等了45分鐘，我覺得他們在這段時間內舉行了三個頒獎儀式，”本場比賽作為第一棒的110米跨欄奧運兼世錦賽雙料冠軍麥克萊奧德說。“博爾特的名字會永遠寫在田徑歷史上。”

“我們在場外等待的太久了，博爾特太冷了，他當時就跟我說這太瘋狂了。我們一直在熱身，然後繼續等，再熱身，再等，這才是我們失利的主要原因。我們不應該看到一位真正的傳奇以這樣的方式離場，”布雷克說。

“他（博爾特）仍是這個世界上最優秀的選手，”加特林這麼評價老對手。加特林也對比賽的安排表達了不滿，“其實我不想說這些，但我們確實把外套脫的太早了，氣溫有點低，很容易造成肌肉痙攣，這也是博爾特抽筋的原因吧。”