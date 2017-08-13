【英超聯賽】9人切爾西爆冷輸球 3豪門被灌9球

（倫敦13日訊）三大豪門切爾西（衛冕冠軍）、利物浦和阿申納在英超聯賽首輪均呈獻跌宕起伏的進球大戰，但三隊竟然不約而同被對手灌入三球，防線顯得不堪一擊。衛冕冠軍切爾西在兩人被紅牌罰下的情況下，主場爆冷以2比3負於彭利。

切爾西坐鎮主場非但沒有獲得一場大勝，反而隊中後防中堅卡希爾在第13分鐘便因飛鏟對手而被紅牌請出場外。自第24分鐘開始，切爾西在20分鐘的時間連丟3球，其中沃克斯攻入兩球。彭利頭頂腳踢在上半場便連入3球，讓眾多觀看比賽的球迷驚掉下巴。 下半場切爾西表現有所提升。第69分鐘，替補出場的莫拉塔在禁區內衝頂破門。第81分鐘，法布雷加斯吃到本場比賽第二張黃牌後也染紅出場。第88分鐘，大衛-路易斯門前推射得分，不過為時已晚，切爾西仍以2比3敗北。

在另一場比賽，利物浦儘管在作客沃福特的比賽中打入3粒入球，但防守竟也被對手打入3球，最終只能以3比3遺憾地結束比賽。

在首場比賽，阿申納與列斯特放開手腳大打對攻，最終槍手在被對手攻入3球的情況下仍然頑強的以4比3的比分逆轉取勝。雖然獲得比賽勝利，但槍手比賽中防守所呈現出的混亂狀況令球迷們吃驚不已。

孔蒂：卡希爾紅牌改變形勢

切爾西新隊長卡希爾早早被罰下，導致切爾西被連進3球。賽後切爾西主帥孔蒂也談到這張改變形勢的紅牌。孔蒂說：“顯然，那是一個關鍵的時刻，在卡希爾吃到紅牌後，我們失去冷靜並丟掉三個球，我們需要在其他方面進行很多提高。在丟掉三個球後，下半場情況很難改變，但是我的隊員表現出了很大的意志力，這讓我感到很驕傲。今天的比賽有兩面性，上半場不太好，下半場很棒。”

莫拉塔在下半場替補出場後貢獻1傳一射，孔蒂對他大加讚揚：“莫拉塔踢得很好，打進1球還踢了一場好比賽。今天我們有三個傷員：佩德羅、阿扎爾和巴卡約科，摩西還被禁賽。我不知道佩德羅下場能不能傷癒復出，但是我知道卡希爾和法佈雷加斯被禁賽。”

切爾西一線隊只有14人

球會高層須為輸球負責？

大多數專家和球迷相信作為衛冕冠軍的切爾西能夠迎來開門紅，最後的結果卻是讓人大跌眼鏡。雖然比分上看切爾西是2比3惜敗，但藍調一度在主場被對方3球領先，這場比賽也堪稱首輪的最大冷門。出現這樣的賽果，球會高層或須負上責任，畢竟目前切爾西一線隊只有14人！

當切爾西公佈首發和替補陣容時，就已經讓人捏了一把冷汗。除了重金簽下的莫拉塔和老門將卡巴列羅外，其餘5人都是年輕小將。由於阿扎爾沒有傷癒，切爾西不得不在左邊鋒的位置派出另一名小將博加，這樣的排兵佈陣很顯然對主帥孔蒂的戰術帶來巨大的阻礙。這一切對切爾西高層有著不可推卸的責任。

切爾西在今夏轉會市場一共為一線隊簽下4名新球員，除去免費簽下的卡巴列羅，切爾西為巴卡約科、呂迪格和莫拉塔花費接近1.3億英鎊（約7.3億令吉）。切爾西高層既沒能做到曼市那樣重金補強薄弱的位置，也沒有像曼聯那樣將錢花到最關鍵的位置。在轉會談判的過程中，切爾西高層可說是拖了孔蒂的後腿。

除了在買人上的拖拖拉拉，切爾西賣人的速度卻是讓人歎為觀止。且不算租借，切爾西今夏就離開到達12名球員，外租軍團更是已經達到26人之多。在中場的位置上，切爾西光送走的本土球員就有奇克、貝克、查洛巴等。切爾西甚至在新援還沒到位的情況下，就將馬蒂奇也賣給曼聯。

切爾西目前一線隊只有14人，以這樣的陣容厚度想要應付上賽季的單線作戰都非常吃力，更不必說切爾西新賽季還有歐冠的任務。切爾西開門黑雖然有狀態、紅牌等因素的影響，但更深層次的問題還是切爾西陣容厚度不足的問題。