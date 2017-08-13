美白人至上示威爆衝突 車撞人直昇機墜毀3死多傷

（里士滿13日訊）美國弗吉尼亞州爆發示威流血衝突，有推崇白人至上主義的民眾上街，抗議政府拆除南北戰爭時代表南方邦聯的將領羅伯特．李雕像，期間有人駕車高速撞向反示威的群眾，造成一人死亡，超過35人受傷；在市郊地區又發生一架直升機墜毀，機上2人死亡，當局表示事件與示威衝突有關。

事件起因是弗吉尼亞州夏洛茨維爾市議會於5月投票通過，將拆除位於市區公園內的羅伯特．李（Robert E. Lee）紀念雕像，並將公園改名。而羅伯特．李將軍為視為白人榮耀，此舉引起白人至上主義和右派人士不滿。

反對移除雕像人士入稟法院，法院裁定州政府暫緩移除雕像6個月，不過有關爭議卻沒有平息。

將軍雕像廢存掀爭議

上週五晚開始，有上千名標榜白人至上的3K黨群眾到弗吉尼亞大學校區附近公園示威，要求保護羅伯特將軍雕像，同日反對示威的人也上街集會，雙方在昨天發生衝突，有數百人互毆、丟擲雜物等。

弗吉尼亞州長麥考利夫隨即宣布夏洛茨維爾市進入緊急狀態，並實行宵禁。防暴警察進入市中心驅散示威者，並取消所有集會。惟州政府的禁令並未立即奏效，昨天下午一輛汽車衝入人群，撞向反對白人的示威組織，之後又以倒車逆行方式企圖二度衝撞。期間，一名32歲女子被撞死亡。

頒布緊急狀態

從現場照片可見，民眾起初未有意識到有人正要開車向他們施襲，相隔約10秒後才人群開始爭相逃跑，現場陷入一片混亂。蓄意撞向人群後，肇事司機迅速倒車逃離現場。

警方事後拘捕了駕車撞人的司機，證實是20歲青年菲爾茨，現時仍扣留他問話及了解其動機，或落案控告他二級謀殺罪。

特朗普譴暴力行為

同日，一架弗吉尼亞州警方的直升機墜毀在市郊樹林，一名機師及一名警員死亡。當局指事件與示威集會有關，有人估計直升機當時正在執行監察示威現場的任務。

總統特朗普譴責這起暴力事件，要求盡快恢復法律及秩序，以及保障無辜者的生命。

不過，特朗普沒有特別點名批評白人至上主義者或種族歧視者，遭到部分國會議員及民眾批評。