中印軍高層 會談沒結果 印媒指溝通渠道仍開放

（新德里、北京12日訊）中印邊境對峙持續升溫，並在傳出印方已於靠近洞朗地區印度一側的村莊下令村民撤離之際，印度傳媒今天報導，中印軍方高層昨天已在位於中印邊境的乃堆拉山口舉行會談，但會談並無實質結果。不過，報導分析，儘管中印雙方持續對峙，但此次會晤顯示雙方的溝通渠道仍然“開放”。

報導又指，印度軍方已否認下令疏散住在邊境地區的村民，但有村民表示他們已接到通知須盡快離開村莊。

同時，據外媒報導，印度當局仍持續在中印邊界的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）和錫金段增兵，並提升戰備至警戒級別，截至今天凌晨共有4.5萬名士兵進入高海拔地區，可隨時投入戰鬥。

印媒引述軍方高層消息指，軍方已指派“保護東部中印邊界”的任務；目前，中印軍隊各有300名士兵近距離對峙，雙方互不退讓，都沒有後撤的跡象。

不丹盼和平友善解決

另一方面，隨著不丹政府聲明洞朗地區屬於該國領土後，有印度傳媒報導，不丹外交部長多吉昨天與印度外交部長斯瓦拉傑在尼泊爾會晤，並於會後向傳媒表示希望中印對峙局面能夠和平友善地解決。據報，這是自洞朗危機爆發以來，兩國外長首次會面，也是自上月29日不丹外交部發表聲明後，首次有不丹官員公開回應。

報導又引述印方消息人士指，印度政府正尋求以“外交方式”解決中印對峙危機，一是讓不丹軍隊代替印度軍隊，但當局擔心會驅使不丹與中國建交；二是延長對峙時間至11月，藉洞朗天氣惡化，使任何軍事行動都變得困難。

美方近日亦第三度就中印對峙發出呼籲，希望雙方透過對話解決問題。美國國務院發言人諾爾特在記者會上表示，美方與兩國分別有合作關係，也一直緊密關注相關局勢，鼓勵雙方坐下來商討。