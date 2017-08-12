中印軍高層 會談沒結果 印媒指溝通渠道仍開放

（新德里、北京12日訊）中印邊境對峙持續升溫，並在傳出印方已於靠近洞朗地區印度一側的村莊下令村民撤離之際，印度傳媒今天報導，中印軍方高層昨天已在位於中印邊境的乃堆拉山口舉行會談，但會談並無實質結果。不過，報導分析，儘管中印雙方持續對峙，但此次會晤顯示雙方的溝通渠道仍然“開放”。
報導又指，印度軍方已否認下令疏散住在邊境地區的村民，但有村民表示他們已接到通知須盡快離開村莊。
同時，據外媒報導，印度當局仍持續在中印邊界的阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）和錫金段增兵，並提升戰備至警戒級別，截至今天凌晨共有4.5萬名士兵進入高海拔地區，可隨時投入戰鬥。
印媒引述軍方高層消息指，軍方已指派“保護東部中印邊界”的任務；目前，中印軍隊各有300名士兵近距離對峙，雙方互不退讓，都沒有後撤的跡象。
不丹盼和平友善解決
另一方面，隨著不丹政府聲明洞朗地區屬於該國領土後，有印度傳媒報導，不丹外交部長多吉昨天與印度外交部長斯瓦拉傑在尼泊爾會晤，並於會後向傳媒表示希望中印對峙局面能夠和平友善地解決。據報，這是自洞朗危機爆發以來，兩國外長首次會面，也是自上月29日不丹外交部發表聲明後，首次有不丹官員公開回應。
報導又引述印方消息人士指，印度政府正尋求以“外交方式”解決中印對峙危機，一是讓不丹軍隊代替印度軍隊，但當局擔心會驅使不丹與中國建交；二是延長對峙時間至11月，藉洞朗天氣惡化，使任何軍事行動都變得困難。
美方近日亦第三度就中印對峙發出呼籲，希望雙方透過對話解決問題。美國國務院發言人諾爾特在記者會上表示，美方與兩國分別有合作關係，也一直緊密關注相關局勢，鼓勵雙方坐下來商討。
印迎國慶7級保安護莫迪
除了與中國軍方對峙，近期在喀什米爾地區與巴基斯坦亦紛爭不斷的印度，將在週二（15日）迎來第71次獨立日。據印度傳媒報導，首都新德里已設置高達7級的保安措施，並調派了上萬名保安人員，確保總理莫迪當天在市內的行程順利安全。
據《今日印度》引述消息，莫迪會在新德里紅堡出席活動，警方屆時將派出5000名警員戒備，另有輔助軍人巡邏，狙擊手亦會在範圍內候命。在莫迪的活動路線中，將設有500台閉路電影監視，包括20台高效能網絡攝影機。
新德里市內亦會設立禁飛區，而莫迪另一重點活動是到印度聖雄甘地的紀念碑前獻花，保安部門已在區內設置中央控制室，並調派爆炸品處理人員及搜查犬駐守；警方亦會出動5架無人機及直升機在空中視察。
印對93中商品徵反傾銷稅
印度政府於當地時間9日公佈對93種從中國進口的產品徵收反傾銷稅，似是回應印中近期緊張關係。當地傳媒報導，這次增稅措施主要針對化工和石化、鋼鐵和其他金屬製品、纖維和紗線、機械產品、橡膠或塑膠製品、電力電子產品和消費品等。
報導指，中印貿易平衡向中方傾斜，貿易赤字已達510.9億美元（約2195億令吉），加上大量從中國進口的貨品充斥印度市場，令當地工業大受打擊。近期印度輪胎工業主要成員會見政府官員，要求對中國貨車和充氣輻射層輪胎徵收反傾銷稅後，再度令市場關注此問題。
不過，早前有印度線上調查機構發佈報告，指印度消費者更願意購買中國商品，而不是當地產品。
報告引述受訪民眾指，同類商品中，印度製造的價格高昂，反而中國產品價格具優勢，而且品質不錯。
光明日報