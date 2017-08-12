【英超聯賽】英超揭幕7球大戰 4比3鎗手絕殺狐狸

（倫敦12日訊）新賽季的英超聯賽揭幕戰上演7球大戰，“鎗手”阿申納主場以4比3絕殺“狐狸”列斯特，贏得開門紅，也讓球迷們觀賞到一場精彩的綠茵大戲。阿申納在最近8個賽季以來第二次在英超首輪比賽中取勝，逃脫連續3個賽季遭遇“開門黑”的命運。拉卡澤特閃電破門進處子球，維爾貝克和拉姆西兩度扳平，吉魯絕殺。岡崎慎司打入1球，瓦爾迪梅開二度。

這是英格蘭頂級聯賽129年歷史上首次在週五揭幕。阿申納新援拉卡澤特和科拉希納茨首發，厄齊爾及時傷癒也進入首發。但桑切斯和默特薩克仍因傷缺陣，科斯切爾尼停賽。

開場僅97秒，阿申納就憑借拉卡澤特的閃電破門取得領先，這也早早奠定“進球大戰”的基調。作為本賽季英超大牌新援中第一個登場亮相的拉卡澤特，也用這粒進球，讓球迷們對新賽季的新援有更多的期待。

前英超冠軍列斯特僅在3分鐘後就憑借岡崎慎司的頭球扳平比分。一直後撤防守的列斯特利用阿申納一次前場的傳球失誤反超比分，瓦爾迪在禁區內的搶點射門將比分改寫為2比1。在上半場將結束之際，阿申納利用維爾貝克的進球將比分扳成2比2。

易邊再戰，兩隊又開始大開大合起來。第56分鐘，列斯特第三次利用高空球破門得分，瓦爾迪在禁區內接角球頭球搶點破門，3比2。這比分直到第80分鐘時都沒能再次改寫。

吉魯成英超頭球王

就在許多球迷都認為阿申納又將在首輪比賽吞下苦果的時候，孰不知比賽的高潮才開始。第83分鐘，替補上陣的拉姆西在禁區內接扎卡傳球後連停帶過勁射破門，再次將比分扳平成3比3。僅僅2分鐘後，當扎卡開出角球，替補上陣的吉魯在門前高高躍起力壓馬圭爾，又搶在強壯的摩根之前頭球攻門，皮球擊中左側立柱後越過門線，4比3。本場比賽的進球，是吉魯自從2012年加盟阿申納以來，攻入的第26粒頭球，整個英超同時期里，沒有任何一名球員比吉魯進的頭球更多。

阿申納主帥溫格賽後說：“我們一直在努力，球隊的鬥志非常出色。新賽季的第一場球是一場高品質的對決。你們希望英超聯賽成為世界上最好的聯賽，那麼我想我們應該創造這樣的比賽來提升比賽品質和球迷的興趣。”

列斯特主帥莎士比亞說：“我們踢了83分鐘的好球，但是在最後階段連丟兩球有點讓人難以接受。”