賭城開唱狂迷衝上台 碧妮嚇到腳軟 “有沒有鎗”

（拉斯維加斯12日訊）天后碧妮演出遇狂迷衝上台，她一度擔心狂迷持有槍械，即使擁有豐富表演經驗的她十分驚慌，更雙腿一軟。

碧妮重回拉斯維加斯表演，事前她在Instagram表示：“回到拉斯維加斯感覺真良好！”演唱會期間，當她演唱《（You Drive Me）Crazy》時，一名男狂迷突然從後方爬了上台，初時碧妮都不為意，更問觀眾：“你們開心嗎？”直到有歌迷叫她小心，她才驚覺有事發生。數名保安人員即衝上台保護碧妮，碧妮問保鑣：“去看看有沒有事？”她獲告知詳情後即嚇得雙腿一軟，幾乎跪在地上，並問：“他有槍嗎?”

該名狂迷被保安人員與舞蹈員合力制服，其間他曾反抗並踢向保安人員。據知他於台下已行為不檢，之後更擺脫保安人員成功衝上舞台。保安人員將他制服後報警，其身上並無發現任何武器。拉斯維加斯警察局發言人表示，37歲的狂迷Jess Webb衝上台前，曾被保安要求離開演唱會，後來他以擅自闖入罪名被捕，已被送到拘留中心。

其實碧妮過往表演都遇過不少意外，去年10月同樣在拉斯維加斯表演，跳舞時吊帶舞衣突然鬆開掉落，她立即抓緊胸部位置才不致走光，但男舞蹈員為她扣好吊帶後，吊帶再度鬆落，男舞蹈員索性脫下了外衣給她穿上。今年2月，她穿上開胸舞衣勁歌熱舞期間，不慎露出左邊乳暈，不過碧妮非常專業，未有表現失準，只是順著編排舞蹈繼續跳舞，再慢慢整理衣服。然而這次狂迷意外，令見慣大場面的碧妮都嚇得花容失色，很可能是怕對方會襲擊自己。