【九寨溝強震】導遊解救旅客反被打 逾百導遊圍派出所聲援

（成都11日訊）九寨溝7級大地震，意外引發四川成都旅遊界大騷亂！一名20歲的成都女導遊帶團到九寨溝旅遊時遇上大地震，她捨身冒死把團隊帶離危險，昨晚回到成都，不料有團友向女導遊索要賠償，遭拒後憤怒圍毆女導遊致傷。

導遊報警後，公安竟然偏袒打人者，數百名成都導遊聞訊，聚集在派出所外聲援被打的女導遊，警方最後出動大批警力，使用催淚氣體驅散並拘捕3名帶頭者。事件至今天清晨才平息。

據悉，此次事件導火索是女導遊被打，警方有失公允，導致成都導遊界集體維權。該名女導遊雷苓週一帶一個中國團赴九寨溝，週二晚遇大地震，她臨危不懼，捨命把全團十多個人毫髮無損帶出危險區，昨晚把他們安全帶回到成都市。

遊客索賠償不果打人

不料，其中有兩家人要求導遊負責當晚成都的住宿，費用每家一百多元人民幣（約64令吉），聲稱是作為行程中斷的賠償，雷苓則根據旅行社規定拒絕，雙方因此發生爭執。未幾，兩家的男主人竟然對女導遊動手毆打，並抄去掃把狂毆雷苓，導致她身上多處受傷。雷苓不堪被打，於是報警，但警方的態度卻明顯偏袒打人的旅客，且一直不對打人者處理。雷苓的家屬、同事趕到派出所，警方甚至不讓他們進門。

警催淚氣體驅散聲援者

至昨晚深夜，逾百名男女導遊聞訊趕到聲援雷苓，聚集在派出所外，高聲喊“嚴懲打人者”等口號，警方初調來大批警員戒備，並強行把3名領頭的導遊拉進派出所，引發衝突。至凌晨2時，當局緊急調來數十個防暴警察，使用催淚氣體鎮壓驅趕導遊，現場一片混亂。

成都市旅遊委等部門事後緊急介入，通宵處理，事件一直到清晨5時才獲平息。因騷亂被捕的導遊全部獲釋，雷苓與打人者的糾紛也獲得合理解決。