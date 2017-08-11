【九寨溝強震】導遊解救旅客反被打 逾百導遊圍派出所聲援

（成都11日訊）九寨溝7級大地震，意外引發四川成都旅遊界大騷亂！一名20歲的成都女導遊帶團到九寨溝旅遊時遇上大地震，她捨身冒死把團隊帶離危險，昨晚回到成都，不料有團友向女導遊索要賠償，遭拒後憤怒圍毆女導遊致傷。
導遊報警後，公安竟然偏袒打人者，數百名成都導遊聞訊，聚集在派出所外聲援被打的女導遊，警方最後出動大批警力，使用催淚氣體驅散並拘捕3名帶頭者。事件至今天清晨才平息。
據悉，此次事件導火索是女導遊被打，警方有失公允，導致成都導遊界集體維權。該名女導遊雷苓週一帶一個中國團赴九寨溝，週二晚遇大地震，她臨危不懼，捨命把全團十多個人毫髮無損帶出危險區，昨晚把他們安全帶回到成都市。
遊客索賠償不果打人
不料，其中有兩家人要求導遊負責當晚成都的住宿，費用每家一百多元人民幣（約64令吉），聲稱是作為行程中斷的賠償，雷苓則根據旅行社規定拒絕，雙方因此發生爭執。未幾，兩家的男主人竟然對女導遊動手毆打，並抄去掃把狂毆雷苓，導致她身上多處受傷。雷苓不堪被打，於是報警，但警方的態度卻明顯偏袒打人的旅客，且一直不對打人者處理。雷苓的家屬、同事趕到派出所，警方甚至不讓他們進門。
警催淚氣體驅散聲援者
至昨晚深夜，逾百名男女導遊聞訊趕到聲援雷苓，聚集在派出所外，高聲喊“嚴懲打人者”等口號，警方初調來大批警員戒備，並強行把3名領頭的導遊拉進派出所，引發衝突。至凌晨2時，當局緊急調來數十個防暴警察，使用催淚氣體鎮壓驅趕導遊，現場一片混亂。
成都市旅遊委等部門事後緊急介入，通宵處理，事件一直到清晨5時才獲平息。因騷亂被捕的導遊全部獲釋，雷苓與打人者的糾紛也獲得合理解決。
徵收天價包車費 無良司機被拘10天
九寨溝強震後，各方紛紛對受災居民、遊客施以援手。然而，有遊客在網上爆料，指在地震後從九寨溝景區附近，包車前往甘肅省文縣時，遭司機中途收取“天價包車費”，引起網民熱議。警方事後介入調查，拘捕涉事的29歲張姓司機，處以行政拘留10天的處罰。
爆料網民透露，他們一行5人（2名成年女性和3名未成年人）前天從九寨溝景區附近，包車前往甘肅省文縣。在上車前，他們與司機約定車費為2500元人民幣（約1609令吉），惟司機中途竟突然反口，稱要加價才能繼續前行，結果他們又向司機支付了1000元（約644令吉），司機才把他們載到文縣縣城。九寨溝縣警方獲悉事件後高度重視，主動聯繫爆料網民核實網貼真偽，並就事件立案調查。警方昨天下午將該名張姓司機逮捕。經審訊，張男對自己利用遊客急於離開災區的心理，中途強行加價的行為供認不諱。張男主動退還了3500元（約2253令吉）全數車費，同時托民警向遊客轉達歉意。
由於張男的行為涉嫌敲詐勒索，九寨溝縣警方其後對張男處以行政拘留10天的處罰。
景觀受損為自然現象 專家反對人為修復
九寨溝景區內多個景點在強震中受損，其中的火花海、諾日朗瀑布等景點損毀嚴重，幾乎消失。這些受損景觀未來是否進行人工修復、能否恢復原貌還不能確定。惟地質專家認為，由於地震造成的景觀改變屬於自然現象，或許會帶來新的景觀，未必要進行人工干預。
火花海與諾日朗瀑布是景區內兩處重要景點，火花海以如鏡面般的湛藍湖水聞名，但震後湖水嚴重流失，乾涸見底；而諾日朗瀑布是九寨溝里最大的瀑布，曾是電視劇《西遊記》取景地，片尾曲《敢問路在何方》中師徒四人從瀑布上走過的場景就是在此拍攝的。
《西遊記》瀑布消失
中國地震局地質研究所研究員周永勝認為，對於災後的景觀修復可以適當人為干預。火花海受損情況，包括水體渾濁和火花海壩體垮塌兩部分，火花海壩體是由於水中的碳酸鈣緩慢沉積形成的，因此在未來流水緩慢作用下，壩體會自我修復，預計需要數年時間。而日諾朗瀑布垮塌，如果震後人為把垮塌的石塊清理後，隨著上游河水流量增加，瀑布會自然恢復，如果靠流水自然沖刷，也可以把垮塌的岩石沖走，形成新的瀑布，但這一過程比較緩慢，取決於河流上游的流水量。無論哪種清理方式，完全恢復原始瀑布的樣子是不可能的。
廣東財經大學地理與旅遊學院院長唐曉春認為，地震也是新的景觀形成的一個重要因素，是自然的過程，沒有必要刻意恢復，以自然美為特色的九寨溝應該坦然接受大自然所賜予的結果，今後也許會成為新景點。
近80%食客折返結賬
九寨溝週二晚7級強時，鄰近的陝西西安亦有明顯震感，不少人慌忙逃生，當地一個商場約40家餐廳出現逃單情況，未付的帳單涉額高達6萬元人民幣（近4萬令吉）。經媒體報導後，有近80%食客返回餐廳繳付賬單，一些店門外出現顧客排隊還錢的場面。
網民大讚返回結賬的市民，“生死關頭沒來得及結賬能理解，事後彌補質素高”、“雖然有各種藉口賴賬，但能返回結清餐費的市民值得我們學習的”。
小巴遭落石擊中墜河5失蹤
九寨溝7級強震至今已造成20人死亡，493人受傷。九寨溝縣委宣傳部今天說，已經確認14名遇難者身份，年齡最小的只有11個月大。
宣傳部在官方微博發布遇難者名單，8女6男死者年齡介乎11個月大至57歲，大部分是外地遊客，分別來自甘肅、湖北、重慶等地，四川阿壩州本地人有3人，其餘6名死者身分有待確認。
20死者最年幼僅11個月大
四川消防總隊昨晚接報，一輛載有12名廣州遊客的小巴在九寨溝地震發生時，行駛至上寺寨被大石擊中，飛墜10公尺深的河溝。連同司機有8人成功自救逃生，惟目前仍有5人失蹤，包括4名成人和一名小孩。
救援人員到場後，發現涉事小巴損毀嚴重，其中一半車身被河水掩蓋，車內已無乘客。救援人員將把小巴吊起，繼續搜尋失蹤乘客。
光明日報