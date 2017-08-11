【英超聯賽】藍調開啟衛冕首戰 求勝利

（倫敦11日訊）2017/18賽季英超聯賽拉開序幕，衛冕冠軍切爾西將坐鎮史丹福橋迎接彭利的挑戰，在今夏備戰和引援遭遇諸多不利情況下，“藍調”能否續寫上賽季輝煌，順利取得新賽季開門紅呢？

切爾西今夏季前熱身賽戰績不佳，僅收穫1勝2負，唯一的勝仗的是香港以3比0擊敗阿申納；而在上週英格蘭新賽季首個冠軍社區盾賽中，切爾西卻在點球大戰中輸給阿申納。

雖然社區盾點球不敵阿申納並非世界末日，但足以給切爾西敲響警鐘，完全暴露了上賽季過於依賴正選的弊端，新賽季在絕對核心阿扎爾傷缺情況下啟程，切爾西面臨重重困難。

阿扎爾新鐵腰傷缺

阿扎爾之外，馬蒂奇的替身巴卡約科仍在養傷當中，另一名主力摩西也將因禁賽錯過揭幕戰，切爾西整體實力大打折扣。不僅如此，上賽季鋒線殺手迭戈-科斯塔也與球隊徹底鬧翻，雖然球隊砸重金引進了皇家馬德里前鋒莫拉塔，但後者顯然還需要時間來融入孔蒂體系和適應英超打法。

彭利上賽季以升班馬身份征戰英超，最終積40分排在倒數第5位，驚險保級。“紅葡萄酒”之所以能夠留在英超，全憑主場拿到了33分，而客場19戰僅僅取得1勝，可知其客場競爭力嚴重不足。

彭利料鐵桶陣侍候

為了改善客場疲乏狀態，彭利今夏5場熱身賽有4場在客場進行，並錄得3勝1平的佳績，但對手都是國內聯賽級別比自己低的球隊，含金量略顯不足。彭利上賽季保級成功離不開堅韌的防守，縱使后防大將邁克爾-基恩已經離隊，但后防線的框架猶在，洛頓和凱文-朗將重新築起中路防守，首戰面對切爾西，彭利料將排出密集的防守，尋求在反擊戰及定位球上取得突破。