再嗆聲4導彈射關島 朝月中定作戰方案

（平壤、華盛頓10日訊）朝鮮無視美國總統特朗普的嚴厲警告，繼前天宣稱考慮以中遠程彈道導彈攻擊美國西太平洋屬地關島後，昨天再嗆聲要同時發射4枚導彈攻擊關島，並指會在本月中旬完成作戰方案，屆時交由最高領導人金正恩作最後決定。

朝中社引述朝鮮戰略軍司令官金樂兼的聲明說，朝軍正在研究瞄準關島周圍同步發射4枚“火星12型”中程彈道導彈，以阻斷美軍在關島上主要的軍事基地，同時向美國發出重大警告。

金樂兼說，4枚“火星12型”導彈發射後會飛行3356.7公里，越過日本島根縣、廣島縣和高知縣的上空，飛行約18分鐘後將擊中關島30至40公里的海域。有關作戰計劃預計本月中就可敲定，將會報告給金正恩，並等待他下令執行。

關島居民驚恐資源短缺

對於特朗普恫言要以“怒火與武力”對付朝鮮，朝軍回嗆特朗普的發言是“毫無理性、一派胡言”，形容無法跟特朗普對話，只有用絕對的武力來對付他。

有分析指，朝鮮官媒罕有地詳盡報道這項作戰方案，顯示美國與朝鮮緊張情勢進一步升級。

雖然關島總督卡爾沃昨天已在電視講話中向民眾保證作好一切應對措施，但仍有人擔心若美朝局勢惡化，將影響長期生活在關島的居民，小島上資源有限，一旦發生戰事將會出現資源短缺問題，有人甚至表示現在就想搬離關島。

此外，美國哥倫比亞廣播公司最新民調顯示，有72%的美國人對與朝鮮發生衝突感到不安，只有26%受訪者相信美朝之間會以和平方式解決問題。