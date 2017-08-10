【九寨溝強震】餘震連連 增26處災害隱患 恐釀二次災害

（成都10日訊）中國四川阿壩州九寨溝7級強震後，迄今已發生1600多次餘震、最強達4.8級。搜救工作至今仍在進行中，四川消防員今早再在九寨天堂洲際大酒店尋獲一具女性遺體，令地震死亡人數增至20人，傷者則達431人。當局在排除震後隱患時，發現地質災害隱患加劇，恐發生二次災害。

今天凌晨零時至清晨5時15分，當地先後發生5次餘震，震級均達3級或以上，最大震級4.3級則發生於5時05分。由於餘震不斷，四川省國土資源廳通報，截至昨天下午，當局在九寨溝縣共排查、核實原有隱患點131處，發現其中9處隱患點變形加劇；同時，當局亦發現26處新增地質災害隱患點，或增加二次災害的風險。

增至20死431傷

在地震發生後，四川省政府調集國土資源部門和地質單位，組成隱患排查、監測工作組，攜帶無人機、衛星電話、三維激光掃描儀等設備，開展了九寨溝縣城、漳紮鎮等地方的地震次生地質災害排查、監測工作。目前，各排查工作組已對危險隱患點進行監測，同時提出防災措施建議，劃定危險區範圍，並制定避險轉移路線。

災民斥當局隱瞞災情

除九寨溝縣之外，當局亦在阿壩藏族羌族自治州的其餘縣市進行排查，發現在102處隱患點中，其中5處出現變形加劇；同時，當局亦發現震後新增地質災害隱患1處，並已制定相應防災措施。

另外，九寨溝觀光公路震後滿地落石，有不少車輛被落石砸毀，地面更出現巨大裂縫，道路損毀嚴重，有的馬路震後升高了十多公尺。在通往九寨溝景區的道路，到處都有落石及山泥，救援人員指揮挖泥車，加緊清理，務求盡快打通道路。有災民投訴當局隱瞞災情，報稱有十多名親友被困，至今仍未救出。

氣象台預報，今明兩天，地震災區局部地區還會有短期陣雨，甚至有中至大雨，不穩天氣加上餘震連連，將增加救援難度。