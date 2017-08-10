【九寨溝強震】餘震連連 增26處災害隱患 恐釀二次災害

（成都10日訊）中國四川阿壩州九寨溝7級強震後，迄今已發生1600多次餘震、最強達4.8級。搜救工作至今仍在進行中，四川消防員今早再在九寨天堂洲際大酒店尋獲一具女性遺體，令地震死亡人數增至20人，傷者則達431人。當局在排除震後隱患時，發現地質災害隱患加劇，恐發生二次災害。
今天凌晨零時至清晨5時15分，當地先後發生5次餘震，震級均達3級或以上，最大震級4.3級則發生於5時05分。由於餘震不斷，四川省國土資源廳通報，截至昨天下午，當局在九寨溝縣共排查、核實原有隱患點131處，發現其中9處隱患點變形加劇；同時，當局亦發現26處新增地質災害隱患點，或增加二次災害的風險。
增至20死431傷
在地震發生後，四川省政府調集國土資源部門和地質單位，組成隱患排查、監測工作組，攜帶無人機、衛星電話、三維激光掃描儀等設備，開展了九寨溝縣城、漳紮鎮等地方的地震次生地質災害排查、監測工作。目前，各排查工作組已對危險隱患點進行監測，同時提出防災措施建議，劃定危險區範圍，並制定避險轉移路線。
災民斥當局隱瞞災情
除九寨溝縣之外，當局亦在阿壩藏族羌族自治州的其餘縣市進行排查，發現在102處隱患點中，其中5處出現變形加劇；同時，當局亦發現震後新增地質災害隱患1處，並已制定相應防災措施。
另外，九寨溝觀光公路震後滿地落石，有不少車輛被落石砸毀，地面更出現巨大裂縫，道路損毀嚴重，有的馬路震後升高了十多公尺。在通往九寨溝景區的道路，到處都有落石及山泥，救援人員指揮挖泥車，加緊清理，務求盡快打通道路。有災民投訴當局隱瞞災情，報稱有十多名親友被困，至今仍未救出。
氣象台預報，今明兩天，地震災區局部地區還會有短期陣雨，甚至有中至大雨，不穩天氣加上餘震連連，將增加救援難度。
中央急撥億元抗震救災
四川省財政廳稱，已獲中央及省級財政安排資金1.5億元人民幣（約9652萬令吉），用於抗震救災工作，包括受災群眾緊急轉移安置、過渡期生活救助、倒損民房恢復重建和向因災遇難人員家屬發放撫慰金。
聯合國發言人說，雖然中國有豐富的搜救經驗，但聯合國已經準備好隨時提供援助。
16遊客被困“熊貓海 營救士兵遇路塌撤回
截至昨晚10時，當局已轉移超過6萬人，災區滯留遊客基本已經疏散完畢。
四川省公安消防總隊說，昨天偵察機發現，九寨溝景區“熊貓海”有16名遊客被困，今早7時45分派出32名消防員的尖刀組前往救援，惟救援人員在山路行走兩小時後，因經歷4次餘震令山路有變，並有山泥傾瀉，需要撤回。
地震打擊當地經濟 九寨溝恢復需時數年
這次強震令九寨溝不少景點受破壞，其中著名“火花海”更乾涸見底。專家指，地震打擊當地經濟，要三五年時間才能恢復。
距離震央西北約5.3公里的著名景點“火花海”，震後受損嚴重，一度形成堰塞湖，湖水被抽乾。其他熱門景點，如“樹正溝”、“日則溝”，都有山體滑坡或落石，有研究當地旅遊業的學者指，地震將會短暫打擊當地經濟。
南京大學旅遊研究所所長張捷說：“會產生一些崩塌，但整個從地貌的角度，可能不會有很大的改變。今年下半年的市場，會受到很大的衝擊，老百姓可能會害怕去這個地方。我們曾經在汶川大地震以後，對九寨溝的市場也進行過研究，也就是三五年，就會恢復。”
九寨溝在地震後，已宣布無限期關閉，暫停接待遊客。
未洩輻射 川疆震區核設施安全
九寨溝和新疆強震後，環保部已啟動抗震救災應急響應機制，四川、甘肅、陝西、新疆受地震影響區域均沒有發生次生突發環境事件，除了九寨溝縣城污水處理廠進水管網損毀，正積極搶修外，未發現其他環境風險有異。相關災區核設施安全受控，無人傷亡，輻射環境監測也未見異常。
環保部長李干杰在地震發生後，要求相關部門密切關注及防範環境次生災害，做好相關抗災救災工作。
他又要求四川、陝西、甘肅和新疆等地的環保部門展開災害後可能產生的環境安全隱患排查和整治工作，主要針對石油化工廠、垃圾場、污水處理廠、核技術單位等高危企業與污染治理設施。
光明日報