【英超聯賽】鎗手揭幕戰主場佈陣獵狐

（倫敦10日訊）2017/18賽季英超本週末掀戰，週五先由阿申納和列斯特展開一場揭幕爭奪。坐鎮主場酋長球場的“兵工廠”，希望用一場勝利開啟新賽季。不過，溫格此役將失去智利“大腿”桑切斯和后防大將科斯切爾尼助陣。

桑切斯是在上週日拉傷腹部肌肉，他將缺席約二周。桑切斯上賽季共為球隊出戰51場，打進30球、助攻15次，是槍手絕對核心。他此前隨智利國家隊參加了聯合會杯賽，轉會流言一直沒有停歇，可謂身心俱疲。

槍手隊副科斯切爾尼是在上賽季末輪與埃弗頓的比賽中飛鏟瓦倫西亞，遭英足總禁賽3場。算上足總杯決賽，科斯切爾尼將缺席英超前兩輪。

好在阿申納在社區盾擊敗了切爾西，總算為槍迷帶來一些好消息，該役也沒有桑切斯和科斯切爾尼助陣。在前場，厄齊爾，沃爾科特，伊沃比等磨馬霍霍，新援拉卡澤特、吉魯都蓄勢待發渴望證明實力。

在後防線，社區盾的三中衛組合默特薩克，霍爾丁和蒙雷亞爾表現佳，可讓溫格放心使用。自從1997年溫格執教以來，本賽季是槍手首次無緣歐冠聯賽。

“我們看來發生了許多麻煩事，這也許是我自已造成的。但我要強調，就算是桑切斯現在沒有受傷，我也未必會讓他出戰。我們有足夠多好球員。”溫格表示。

對於2015/16賽季時由拉涅利統帥，以超級黑馬意外奪冠的列斯特，在渡過一次神奇經歷之后已經回歸平凡。上賽季無力保冠，拉涅利半途下課，改由莎士比亞接棒，最終總算打上第12名成功保級。

莎帥今夏為重振球隊雄風，從曼市引進尼日利亞20歲射腳伊赫納喬、從塞維拉簽下中場V.伊波拉、從胡爾隊拿下中衛哈里麥奎爾，並補進一名門將賈庫波維奇，三線實力有增無減。

藍狐軍團三線補強

不過，伊波拉和另一中衛羅拔胡夫、中場“喝水哥”德林克沃特都因有不同傷勢而缺戰。麥奎爾將填補胡夫位置，與隊長威斯摩根搭檔中衛，年輕左后衛丘爾維爾或有機會亮相。

鋒線大將瓦爾迪、中場主力馬赫雷斯仍將首發出場硬碰強敵，日本前鋒岡崎慎司將與伊赫納喬、瓦爾迪組成新攻擊組合。

列斯特新賽季前面征程非常凶險，前6場分別遇上槍手、曼聯、切爾西和利物浦這四大豪門，對莎帥要爭取躋身前十而言是很大的考驗。