《戰狼2》票房破23億 張翰:“片酬不夠我還債”

（北京10日訊）“就算《戰狼2》給我的天價片酬，也不夠我還債。”
截至到8月9號下午，中國電影《戰狼2》已突破36億人民幣（約23億令吉），超越《美人魚》，成為中國影史票房第一名，業內人士就稱《戰狼2》的票房有望達到60億（約38億令吉）。
《戰狼2》的票房成績這麼驚艷，最大的受益者除了吳京之外，男主角之一的張翰也應該算是其中一個，從此，他不再是一個電視小生了，而是一個參演過的登頂華語最高票房電影的演員，這個榮譽可是夠他吹好久的了，妥妥的甩掉其他小鮮肉N條街。
最近張翰也一直跟著吳京在全國各地進行路演，《戰狼2》中的熊孩子形象讓他圈了不少好感，甚至路演的時候都有人在大喊著“熊孩子”，這一點也令人刮目相看。
限韓令毀4部劇
自從張翰10年前已憑《一起來看流星雨》火了之後，戲路一直都局限在各種“少爺”、“富二代”中，並沒有很出色的表現，之後娛樂圈刮起了一陣演員當制片人的風潮，他也跟風當起制片人投資拍電視劇，但2016年張翰投資拍的4部電視劇卻全都“胎死腹中”，就算現在《戰狼2》給他天價片酬都不夠賠。
而之所以會這樣，那是因為張翰投資的4部電視劇中的重要角色，全都有韓國演員，限韓令一出，他都要哭暈在廁所了。
只要限韓令還在，張翰的4部電視劇應該就不會播出，這樣一拖再拖之後自然就是沒有了下文，所以日前在接受采訪時自嘲表示就算《戰狼2》給了他一個的天價片酬，也還不夠他拿來抵債。
不過，張翰並不在乎《戰狼2》角色大小，只在乎突破，這從他堅持接《戰狼2》卓亦凡一角就可見一二。
吳京打包票 必拍《戰狼3》
（北京10日訊）至周三為止，《戰狼2》已突破36億人幣（約23億令吉）票房，超越《美人魚》，刷新中國影史票房紀錄，而導演吳京也在微博上以海報回禮外界：“魚你一起，為中國觀眾拍更多好電影”。
面對這麼漂亮的成績，吳京表示，所有紀錄都是用來打破的，未來《戰狼2》的票房也會被超越，但奇跡的創造者始終都是觀眾。
《戰狼2》如此之火，非常多的觀眾免不了開始關心續集的進展。對此，吳京表示戰第3部的劇本早就好了，所以一定會拍的，不過《戰狼2》帶來的成績也讓他壓力很大。“不知道後面的電影該怎麼拍。這一次戳中觀眾喜愛的東西，下一次就不見得能抓到。”吳京目前的計劃是跑完宣傳要休息一段時間，陪陪家人孩子。
光明日報