《戰狼2》票房破23億 張翰:“片酬不夠我還債”

（北京10日訊）“就算《戰狼2》給我的天價片酬，也不夠我還債。”

截至到8月9號下午，中國電影《戰狼2》已突破36億人民幣（約23億令吉），超越《美人魚》，成為中國影史票房第一名，業內人士就稱《戰狼2》的票房有望達到60億（約38億令吉）。

《戰狼2》的票房成績這麼驚艷，最大的受益者除了吳京之外，男主角之一的張翰也應該算是其中一個，從此，他不再是一個電視小生了，而是一個參演過的登頂華語最高票房電影的演員，這個榮譽可是夠他吹好久的了，妥妥的甩掉其他小鮮肉N條街。

最近張翰也一直跟著吳京在全國各地進行路演，《戰狼2》中的熊孩子形象讓他圈了不少好感，甚至路演的時候都有人在大喊著“熊孩子”，這一點也令人刮目相看。

限韓令毀4部劇

自從張翰10年前已憑《一起來看流星雨》火了之後，戲路一直都局限在各種“少爺”、“富二代”中，並沒有很出色的表現，之後娛樂圈刮起了一陣演員當制片人的風潮，他也跟風當起制片人投資拍電視劇，但2016年張翰投資拍的4部電視劇卻全都“胎死腹中”，就算現在《戰狼2》給他天價片酬都不夠賠。

而之所以會這樣，那是因為張翰投資的4部電視劇中的重要角色，全都有韓國演員，限韓令一出，他都要哭暈在廁所了。

只要限韓令還在，張翰的4部電視劇應該就不會播出，這樣一拖再拖之後自然就是沒有了下文，所以日前在接受采訪時自嘲表示就算《戰狼2》給了他一個的天價片酬，也還不夠他拿來抵債。

不過，張翰並不在乎《戰狼2》角色大小，只在乎突破，這從他堅持接《戰狼2》卓亦凡一角就可見一二。