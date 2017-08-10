性侵雞姦女兒 父控631罪 史上最多

（布城9日訊）36歲父親2年前開始涉嫌多次性侵及雞姦15歲的親生女兒，他今日在強姦、虐待及亂倫等，一共632項罪名下被控上布城兒童性罪案法庭，成為面對最多性侵控狀的被告。

據了解，這名任職私人公司顧問的為父者。案在今午2時50分在布城性侵兒童罪案法庭開始審理，截至下午4時，通譯員才讀出47項控狀，惟他否認有罪。

這也是專審理兒童性罪案法庭自今年7月4日開庭以來，所處理的最嚴重兒童性侵案。

由於被告所面對的控狀有數百條，截至今午4時30分，法庭通譯員只能向被告唸出逾50項控狀，包括他在過去2年來，對親女兒作出的各種行為，經已牴觸2017年兒童性罪案法令第14條文（肢體接觸）、2001年兒童法令31（1）（b）（性虐待兒童或允許兒童被虐）、刑事法典376A條文（亂倫），及其餘的377C條文（未經同意的違反自然性行為）等。

在涉及亂倫行為中，被告被控在今年6月21日，在雙溪威住家主人房性侵親生女，因而牴觸刑事法典376A（亂倫）文，並可在同法典376B條文下治罪，罪成可被判監禁不少過6年或不超過20年，以及鞭笞。

此外，在今年1月1日至7月21日，被告被控在上述相同地點虐待女兒，牴觸2016年兒童保護法令31（1）（b）條文，罪成可被判罰款不超過5萬或監禁不超過20年，或兩者兼施。

還有，被告也被控在7月11日至20日，在上述同樣地點，牴觸2017年兒童性罪案法令第14條文，並在相同法令16條文下同讀，罪成可被判監禁20年及鞭笞。

被告分別在2016年兒童保護法令31（1）（b）條文、2017年兒童性侵罪案法令14條文、刑事法典376B條文（亂倫）及刑事法典377C條文（進行違反自然性行為）下被控。

1日3次向受害者下手

根據目前的控狀，被告涉嫌在雪州八打靈再也雙溪威的住家，在不同的時段，甚至1日3次，向受害者下手。

身穿灰色上衣及牛子褲的被告於今早約8時52分，由警方帶入法庭，被告全程低頭，不願面對鏡頭。

此案主控官為艾米及諾達麗娜副檢察司；被告沒有代表律師。

此案吸引了多家本地媒體採訪，被告今早抵達法庭時，全程遮掩臉部，閃避鏡頭，在出庭時表情沉重，現場也不見其家人及律師。

此案的主控官為艾米莎瓦妮及諾達麗娜副檢察司，負責審理案件的是法官蓉扎麗達。