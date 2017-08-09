【九寨溝強震】 增至13死180傷 餘震高達769次

（成都9日訊）中國四川阿壩州九寨溝縣昨晚發生7級強震，造成至少13人死亡（其中6名遊客、2名本地人、5人身份不明），180人受傷，其中重傷37人。惟民政部國家減災中心估計，這次地震恐會造成上百人死亡。當地政府已連夜疏散3萬多名遊客，不過九寨溝干海子景區發生山崩，逾百人仍然被困。

中國國家主席習近平作出指示，要求全力救災，疏散安置好遊客和受災群眾，最大限度減少人員傷亡。國務院總理李克強也作出批示，要求抓緊核實災情，全力組織搶險救援，妥善轉移安置受災群眾。同時要加強震情監測，防範次生災害。

遊客困景區 習李指示救災

地震發生於晚上9時19分，震央位於九寨溝縣附近，震源深度20公里，屬淺層地震，四川成都、陝西西安、甘肅隴南、蘭州、天水、平涼，遠至江蘇南京等多地有震感。

中國地震台網最初自動測定地震強度為6.5級，後正式測定為7級。

地震台說，截至今早7時，震區已發生769次餘震；今早10時17分又發生4.8級地震，震源深度26公里。中國地震台網中心地震預報部主任蔣海昆指，目前所發生的餘震仍較小，衰減不太正常，近日仍可能發生規模達6級左右的強餘震。

日內或現6級強餘震

國務院已派出由國家減災委、國務院抗震救災指揮部組成的工作組趕赴現場指導抗震救災工作。目前四川省、阿壩州已啟動一級地震應急響應。西部戰區的空軍指控中心亦成立抗震救災指揮部，部署抗震救災工作，準備空中投送救災物資。

地震發生後，許多傷者送到九寨溝縣人民醫院救治，目前醫院外，搭建了臨時帳篷，輕傷者都被安排在這些帳篷裏，每個帳篷都安排了志願者照料。