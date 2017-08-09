【歐超杯】2-1挫曼聯捧歐超杯 皇馬開好頭

（馬其頓.斯科普里9日訊）歐冠冠軍皇家馬德里週二在第42屆歐洲超級杯的爭奪中，倚靠卡塞米羅和伊斯科先后破門而以2比1擊敗歐聯冠軍曼聯，第4次奪冠，為即將來臨的新賽季拿到好彩頭。

剛歸隊訓練僅3天的C羅沒有首發出場，貝爾獲得首發，與伊斯科、本澤馬組成攻擊線，中後場是6月歐冠決賽的全主力配置。

曼聯是2013年（拜仁對切爾西）之後首支參加歐洲超級杯的非西甲球隊，英超球隊近3次參加歐超杯皆落敗。穆里尼奧讓新援盧卡庫、馬蒂奇、林德洛夫迎來正式比賽首秀，林加德和達米安首發，拉什福德、馬塔、布林德當替補。

在歐洲三大杯歷史上，皇馬和曼聯共交鋒10次，皇馬獲4勝4和2負佔據優勢。

開場第16分鐘，皇馬險些破門，克羅斯左側開出角球，卡塞米羅門前6米處沖頂擊中橫樑！

第24分鐘，伊斯科遠射被頂出，卡瓦哈爾斜傳，卡塞米羅後點距門7米左腳鏟射入遠角，皇馬1比0。

皇馬2016年4月以來連續17場歐戰破門，創造了連續66場正式比賽進球的歐洲5大聯賽球隊紀錄。

盧卡庫禁區邊緣傳球，博格巴射門被封堵。本澤馬在門前13米轉身斜射，被德赫亞倒地封出。

費萊尼相撞面部受傷

下半時，拉什福德換下林加德。克羅斯禁區弧頂左腳抽射，被德赫亞飛身封出底線。

皇馬開出角球，姆希塔良斷球帶出禁區卻遭馬塞洛搶斷，馬塞洛突入禁區距門10米射門，被斯莫林一擋擊中邊網。

第52分鐘，皇馬擴大比分！伊斯科禁區前點拿球與貝爾踢牆配合，在門前7米處推進遠角，2比0。

曼聯第54分鐘錯過良機，博格巴在門前8米頂出彈地球被納瓦斯撲出，盧卡庫右側推射打高！穆里尼奧用費萊尼換下埃雷拉。

第61分鐘，皇馬幾乎再下一城，貝爾禁區右側距門7米小角度抽射擊中橫樑！

第62分鐘，曼聯追回一球！費萊尼後點得球回做，拉什福德傳中，馬蒂奇禁區弧頂左腳低射造成納瓦斯脫手，盧卡庫在門前8米推射入網，1比2。

齊丹換上盧卡斯-巴斯克斯和阿森西奧，替下伊斯科和貝爾。費萊尼與拉莫斯爭頂相撞導致面部出血接受治療。C羅換下本澤馬，新賽季首次亮相。

補時階段，費萊尼在門前9米頭球被納瓦斯沒收；阿森西奧10米推射也被德赫亞化解。皇馬最終2比1勝出。

皇馬放眼6冠王

6月初，皇馬成為歐冠(改制後)史上首支衛冕的球隊。上賽季勇奪西甲、歐冠、世球會杯冠軍，如今還蟬聯歐超杯，新賽季將放眼成就6冠王偉業。

貝爾狀態平平，本澤馬也不在最佳，C羅當替補，皇馬仍壓制曼聯。克羅斯、莫德里奇、卡塞米羅、伊斯科組成的中場，讓博格巴-馬蒂奇-費萊尼巨人組合相形見絀。

這是皇馬歷史上第4座歐洲超級杯冠軍。在歐超杯歷史上，奪冠最多的是巴塞和AC米蘭，皆是5次奪冠。

《阿斯報》和《馬卡報》展望新賽季的皇馬，接下來皇馬將為西班牙超級杯的國家德比做準備，未來還有國王杯、西甲、歐冠、世球會杯，期待著六冠王加身。瓜迪奧拉的夢三是在2009年自然年完成6冠王偉業，皇馬則將衝擊史上首個單賽季六冠王！

穆帥獎牌送小球迷

穆里尼奧第三次帶隊征戰歐洲超級杯，第三次失利。賽後的頒獎儀式，穆里尼奧第一時間將亞軍獎牌送給了一名小球迷。

亞軍隊曼聯率先領獎，在頒獎嘉賓將獎牌掛到穆帥脖子後，穆帥立刻就取下來。隨後穆里尼奧走到看台附近，將獎牌送給一名曼聯小球迷，接著再返回球場。

穆里尼奧賽後說：“有時我贏得冠軍的獎牌也會送給球迷，何況今天我們輸了。我看到那個穿著曼聯球衣的孩子，把獎牌送給他，這會是他永生難忘的記憶。”

這不是穆里尼奧首次這麼做。2015年社區盾，切爾西不敵阿申納，時任切爾西主帥穆里尼奧也將獎牌扔向看台。

切爾西對此的解釋是，穆里尼奧從不保存亞軍獎牌。實際上，穆里尼奧也有將冠軍獎牌送球迷的記錄。2006年，他率切爾西蟬聯英超冠軍，他同樣把獎牌扔上看台給了球迷。事後他解釋說自己已有一枚，所以這枚乾脆給球迷留念。

伊斯科膺MVP

伊斯科賽后榮膺2017年歐洲超級杯決賽MVP！對伊斯科來說，這不是他第一次獲得MVP，上賽季皇馬拿到雙冠，伊斯科獲得球迷評選的賽季最佳球員。

伊斯科沒有爆發力，但他的小技術、狹小空間的擺脫能力在隊內首屈一指。曼聯收縮防守沒有給貝爾衝刺的空間，但伊斯科卻能在巨人陣中靈巧穿梭。

第53分鐘，伊斯科拿球被瓦倫西亞、馬蒂奇、林德洛夫圍著。伊斯科橫傳本澤馬隨即殺入禁區，本澤馬輕推，伊斯科插上直接面對德赫亞推射，皇馬2比0領先！

對於這樣的配合，BBC讚不絕口：“伊斯科是構建師，也是終結者，用耀眼、冷靜、致命、瀟灑等讚美他都不為過。”

眼下皇馬球迷最關心的是伊斯科何時續約？他的合同2018年夏天到期，年薪只有280萬歐元。按照《馬卡報》的說法，伊斯科有望續約至2022年，年薪漲到600萬歐元。如果伊斯科續約，皇馬未來5年不愁核心！

齊丹決賽勝率100%

贏得歐洲超級杯後，齊丹已經拿到6個重要獎盃，他成為皇馬贏得獎盃第四多的教練。齊丹目前已經奪得2個歐冠，2個歐超杯，1個西甲冠軍和1個世球會杯獎盃。

他比排第三的博斯克只少1個獎盃，博斯克拿過2個歐冠、2個西甲、1個歐超杯、1個洲際杯以及1個西班牙超級杯。

在他們之前的是拿過8個獎盃的莫洛沃尼以及14個獎盃的穆尼奧斯。齊丹還追平一項紀錄，那就是成為歷史上第二位連續兩年都贏得歐超杯的教練，第一個是1990年的意大利名帥薩基。

齊丹如今率皇馬5次參加決賽，5次都獲得勝利。在重要決賽，齊丹保持了百分百的勝率。