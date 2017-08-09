特朗普警告將面對怒火武力 朝恫言導彈襲關島

（華盛頓、平壤9日訊）美國總統特朗普嚴厲警告朝鮮，不要再威脅美國，否則將遭遇世界從未見過的怒火及武力後，朝鮮不甘示弱發表聲明反擊，稱朝軍正認真考慮以中遠程彈道導彈攻擊美屬關島的軍事基地設施。

正在新澤西州放假的特朗普對記者表示，朝鮮最好不要再恐嚇美國，否則將遭遇前所未見的怒火及武力。而在特朗普向朝方發狠話之前，《華盛頓郵報》引述情報消息報導指，朝鮮已成功研發可搭載上洲際彈道導彈的小型化核彈頭，但未知道是否已成功測試小型化核彈頭。

傳朝已製成小型核彈頭

《華盛頓郵報》報道又指，上月華府另一個情報評估指，朝鮮可能擁有60枚核彈，數量較先前專家所估計的還要多。

朝中社隨後報導朝鮮人民軍戰略軍聲明指，正在研究如何使用“火星12型”中程彈道導彈（IRBM）發動攻擊，令美屬關島的軍事基地成為火海，全面擬定作戰方案將提交最高司令部，在領導人金正恩下令後，軍方可隨時以連續不斷的方式執行攻擊計劃。

美空軍：做好開戰準備

美國空軍其後透露，2架駐守關島的B-1B戰略轟炸機昨天已飛抵朝鮮半島演練，轟炸機起飛後進入日本領空，與2架日本自衛隊F-2戰機演練，之後美軍轟炸機飛入韓國領空，並獲韓國空軍的F-15戰機護航，美轟炸機低空飛越韓軍一個武器測試場後返回關島，整個任務長達10小時。有美軍轟炸機機師稱，與盟友演習的次數越多，就更能做好“今夜開戰”的準備。