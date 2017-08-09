炒銀騙2千萬 警再破金錢遊戲 捉拿督斯里拿督

（沙亞南8日訊）兩名分別擁有拿督斯里和拿督頭銜的華裔男子，以名為Bookcoin的金錢遊戲打著買賣銀條的幌子，涉嫌以每月30%高回酬誘利，吸引超過200人投資，但最終沒有兌現承諾，讓投資者憤而報案捉人。

警方逮捕兩名40餘歲華裔男子後，發現這個從去年中開始活躍的金錢遊戲Bookcoin，估計至今投資額高達2000萬令吉。

突擊豪宅逮2男

雪州總警長拿督馬茲蘭於今天下午在記者會上說，這些投資者是因當事人沒有兌現承諾，分文未得而報警揭發這個騙局。

他指出，雪州商業罪案調查組是於本月初接獲4宗針對此金錢遊戲的投報後展開調查。

他說，4名受害者是於去年共投資210萬令吉後，至今分文未得。

他透露，警方在追查後，於本月3日上午11時，率領一支隊伍突擊甲洞城市園兩間豪宅，並分別逮捕兩名同是40餘歲的華裔男子。

他說，警方當時在他們的住所，起獲約值106萬4158令吉各國貨幣、2台手機、17枚名表、35個名牌手提袋、1台手提電腦、26本支票簿、16根銀條、1台Bookcoin提款機、一輛保時捷豪華車、一輛豐田Vellfire休旅車等總值105萬令吉的證物。

馬茲蘭說，隨著兩名華裔男子落網後，警方已偵破4宗案件，目前援引刑事法典第420（欺騙）條文調查。

投資者可得實體銀條

警方逮捕兩名拿督斯里和拿督後，調查發現，他們除了網上交易之外，投資者也可以得到實體銀條。

據知，警方也在嫌犯住家起獲多本隸屬不同銀行的支票本，懷疑與金錢遊戲有關。

警方也將嫌犯家中搜出的名牌手提袋帶走，以調查是否使用金錢遊戲的投資金所買。

推出金銀銅3配套

馬茲蘭說，警方調查顯示，這個名為Bookcoin的金錢遊戲打著買賣銀條的幌子，分別推出金銀銅3種分別1萬、1000和100美元投資配套。

他透露，嫌犯透過舉辦講座會宣傳和推廣這項金錢遊戲，並以每天1%至每月30%高回酬吸引投資者。

中文網站臉書無法瀏覽

隨著BOOKCOINS兩名主要負責人被扣查後，這間公司的中文網站及臉書專頁已無法瀏覽，不過馬來文網站仍可以繼續瀏覽。

與此同時，今年5月17日，國家銀行已經將BOOKCOINS（銀元世紀）有關的兩間公司列入金融消費者警示名單。

根據BOOKCOINS的公司簡介，BOOKCOINS是世界上最大的在線銀條市場交易平台，並保管了價值數億美元的專業銀條市場。

這間在紐約成立的公司，除了貴金屬交易平台，也向投資者宣稱他們涉足電商、電子貨幣、電子支付等嶄新的行業，以提升投資者對公司的信心。

此外，公司也聲稱他們的電子貨幣BC（銀元）與銀子掛鉤，等同電子銀子，1銀元可兌換1克銀子，可用來購買服務及產品。