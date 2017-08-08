【東盟系列會議】南海問題針鋒相對 中日外長會晤不歡而散

（馬尼拉8日訊）正在菲律賓馬尼拉出席東亞合作系列外長會議的中國外交部長王毅，昨天與日本新任外長河野太郎舉行雙邊會談，雙方為南海問題針鋒相對。王毅暗諷河野“完成美方交給他的任務”，河野反批中國“有必要學會作為大國的行為舉止”。

王毅與河野會面時說，中日長期對立不利於地區和平穩定，雙方關係近年遭遇困難，“根源在於日方是否真正願意把中國作為合作夥伴”。他希望日方言行一致，把改善中日關係的積極表態落實到具體的政策和行動中，“而不能總是當面希望改善關係，轉過身又到處給中國找麻煩。”

籲學習其父推動中日友好

王毅批評河野太郎早前與美國國務卿蒂勒森及澳洲外長畢曉普發表的南海問題聯合聲明，他當面指，河野很好完成美方交給他的任務，敦促日方尊重南海形勢趨穩向好的事實，尊重中國和東盟國家做出的努力，而不是總跟在別國後面興風作浪，挑動是非。

河野太郎、蒂勒森及畢曉普早前發表聲明，要求各國停止在南海填海造地及不要採取單方面軍事行動，改變現狀，並呼籲遵守海牙仲裁法庭去年裁定中國九段線劃界無效的裁決。

王毅駁斥美日澳的聲明，質疑三國不願看到南海穩定，影響自身利益。他強調，中國和東盟國家有能力，也有智慧達成一個能夠管控分歧、維護地區和平的南海行為準則，不希望域外國家指手劃腳，甚至試圖下指導棋。

王毅續指，河野太郎的父親河野洋平是一位有著歷史良知和獨立人格的政治家，多年來為推進中日友好付出心血，希望他能繼承其父的正確理念，在任內為推動中日關係得到真正改善做出努力。

美日澳譴責中國南海造島

對於王毅以“失望”回應河野在東盟外長會議上表態支持美軍在南海行動後，河野反駁說：“中國有必要學會作為大國的行為舉止。”他說，在南海問題上，他向王毅表示，日方立場是應該守護基於國際法的各國船舶航行自由。