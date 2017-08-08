【法甲聯賽】巴黎擬打造新夢之隊 10億購姆巴佩

（巴黎8日訊）根據法國和英國媒體報道，財力雄厚的巴黎聖傑門在以天價簽下內馬爾之後，還會有令人震驚的大手筆，他們已經和摩納哥新星姆巴佩達成個人協議。

《巴黎聯合報》消息稱，18歲的姆巴佩有望成為大巴黎的下一個高價轉會的主角，聖傑門已經和球員談妥個人條件。未來幾天，巴黎將為法國天才提出高達2億歐元（約10億令吉）的報價！

此前法國媒體稱，姆巴佩已經告知摩納哥，他希望今夏完成轉會，而大巴黎是他的追求者之一，而在交易背後，還有贊助商耐克公司的推動。

英國《太陽報》也稱，耐克非常希望內馬爾和姆巴佩都加盟巴黎聖傑門，這樣能最大限度的造成轟動效應。

內馬爾和姆巴佩都是耐克旗下簽約球員，大巴黎的球衣贊助商也是耐克，而卡瓦尼、維拉蒂等也一樣。《太陽報》稱，耐克的策略是打造一支能夠最吸引眼球的“全新夢之隊”，因此會全力幫助巴黎拿下姆巴佩。

不過，大巴黎收購姆巴佩的最大障礙來自摩納哥，法甲冠軍不希望將球員賣給同一聯賽的對手，今夏賣出的B-席爾瓦、門迪和巴卡約科都去了英超，巴黎此前想買法比尼奧，但就被摩納哥拒絕了。

避違規或賣數球星

因此，即使如法媒所稱，姆巴佩與巴黎達成個人協議，但要想說服摩納哥放人，聖傑門還有很艱難的工作要做。

除了大巴黎之外，對姆巴佩虎視耽耽的還包括皇馬、巴塞羅納等豪門，大巴黎要想在眾多對手之中脫穎而出，還必須要有出奇制勝之法寶，否則將不容易做到。

此外，根據週一《巴黎人報》消息，大巴黎還計劃在8月31日的轉會窗關閉前再泡製一次重磅轉會，那就是和巴塞羅納搶奪利物浦的巴西中場大將庫蒂尼奧。庫蒂尼奧的身價約1億英鎊（約5.53億令吉）。

但據英國方面的消息稱，庫鳥週一已告知利物浦，他希望轉會去巴塞。

而在耗資1.96億英鎊拿下內馬爾後，大巴黎正在設法避免觸犯歐足協財政公平競爭原則，將會賣掉一些現有球星。據《每日郵報》透露，大巴黎準備出售迪馬利亞，他的身價約7000萬英鎊。馬圖伊迪、奧里耶等也可能會被出售湊錢。