荷蘭毒雞蛋風波擴大 恐已流入歐洲6國

（倫敦、巴黎8日訊）歐洲“毒雞蛋”風波愈演愈烈，繼比利時及德國在進口的荷蘭雞蛋驗出殺蟲劑後，英國及法國亦證實曾經入口問題雞蛋。歐盟昨天通報，毒蛋可能已流入瑞典及瑞士，但需要由當地政府進一步查證，更表示雞肉也有可能受污染。另外，荷蘭數百萬隻雞將遭到撲殺。

英國食品標準局說，今年3月至6月曾從荷蘭的涉事農場運入2.1萬顆雞蛋，已就分銷情況展開緊急調查，但相信已經不再在貨架上。

當局指，國內85%雞蛋是本地農場出產，而那些受污染雞蛋僅佔英國每年進口雞蛋數量的0.0001%，因此對公眾健康的威脅非常低，但當局會與業界合作，密切監察情況。英國超市Aldi和Lidl已先將數以百萬計的雞蛋下架。

雞肉也恐受污染

法國農業部則稱，調查相信有13批受污染的荷蘭雞蛋，上月送往當地兩間食品加工廠，當局正檢測污染水平會否對消費者構成風險。德國食品和農業部稱，截至上周，德國所有16個聯邦州都發現了被污染的雞蛋。

受殺蟲劑污染的“毒雞蛋”近日席捲荷蘭及德國，兩國超市已把數百萬隻雞蛋下架。荷蘭因應這次事件，已關閉約180個農場進行調查。荷蘭農業組織LTO前天表示，目前已宰殺30萬隻雞，估計最終可能需銷毀數百萬雞隻。

荷蘭及比利時也已就“毒雞蛋”事件展開刑事調查，了解相關部門早在6月獲悉事件後，有否知情不報。比利時官員早前聲稱，由於事件可能涉及欺詐調查，以致沒有及時通報歐盟，引來批評。面對多國施壓，比利時當局承諾徹查延遲匯報原因，並全面公開調查過程。比利時農業部長已下令食品安全部門今天內提交報告，未來數日將與其他國家的農業部長通電話。

比利時查延遲通報原因

荷蘭雞蛋早前被驗出含有通常用於驅除蝨子殺蟲劑“芬普尼”，世衛組織認為“芬普尼”有輕微毒性，禁止用於食品，大劑量食用可導致肝功能、甲狀腺和腎臟損傷。