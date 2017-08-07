委內瑞拉軍方敉平兵變 2死8被捕10逃逸

（加拉加斯7日訊）南美洲委內瑞拉政治危機進一步升級，西北部城市巴倫西亞一個軍營昨天有軍人發動兵變，帶領一批平民襲擊當地軍事基地，但迅速被效忠總統馬杜羅的軍方敉平，事件至少造成2人死亡、8人被捕，10人在逃。軍方形容事件為恐怖襲擊，首都加拉加斯亦爆發衝突。

事發在帕拉麥凱堡軍營，附近的居民說，從凌晨4時30分開始，當地就持續聽到鎗聲，有記者聽到強烈爆炸聲。有視頻顯示，裝甲車輛包圍軍營之際，數十名民眾在軍營外舉手及叫喊“自由！”

實施宵禁 多地加強保安

事發後，該市氣氛緊張，有軍方直升機在上空盤旋，裝甲車輛在街頭巡邏。當地有數百人上街，支持兵變士兵，並試圖遊行前往軍營。目擊者說有聽到鎗聲，示威者點火燃燒街頭設置的路障，軍方則發射催淚彈驅散人群。當地已實施宵禁。

衝突發生前，社交網站上流傳一段視頻，顯示十多名身穿迷彩服，部分手握步鎗的士兵，宣佈起義對抗殘暴政權，呼籲民眾對抗馬杜羅。一名自稱是前國家衛隊中尉的卡夸利帕諾說，這不是政變，而是為了重新建立憲法秩序的軍民行動，他們要求立即組建過渡政府。

委內瑞拉軍方稱，這次事件是由一群身著軍服的平民罪犯和一名陸軍中尉逃兵發動的恐襲事件，期間部分軍方武器遭竊。而該名中尉原本隸屬國民衛隊，3年前因叛國被革職後逃到國外，之後被與外國政府有聯繫的右翼激進分子招募。軍方說，該名中尉和幾名攻擊者已遭逮捕，他們將在軍事法庭受審，當局正在嚴密搜捕幾名在逃的擁鎗攻擊者。

馬杜羅指美國背後指使

馬杜羅在事件平息後發表電視演說時，讚揚軍方成功鎮壓這起攻擊事件，並指控該起事件是由在美國邁阿密與哥倫比亞的反政府領袖，花錢請人搞鬼。

首都加拉加斯多處加強保安，軍方設置檢查站，全國其他地方大致平靜。