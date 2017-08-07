【歐洲超級杯】C羅或隨皇馬出征 曼聯要破齊丹金身

（斯科普里7日訊）新賽季的歐洲超級杯即將打響，歐冠冠軍皇家馬德里和歐洲聯賽冠軍曼聯將會在馬其頓爭奪本賽季第一個正式賽事冠軍頭銜。齊丹成為皇馬主帥後4次帶隊參加決賽，最終全部奪冠，且看曼聯主帥穆里尼奧能否打破齊丹的大賽不敗金身。皇馬頭號球星C羅納多已恢復訓練，或許將隨隊出征歐洲超級杯。

皇馬主帥齊丹至今帶隊4次參加決賽皆全部奪冠，在杯賽的勝率為100%。齊丹曾經帶領皇馬進入2015/2016賽季歐冠決賽、去年8月的歐洲超級杯、去年年末的世界球會杯決賽以及上賽季歐冠決賽，並且全部笑到最後。此外，皇馬此前參加的8場決賽中，全部獲得勝利，堪稱“決賽之王”。齊丹過去作為皇馬主席顧問曾經和當時的皇馬主帥穆里尼奧共事，但是最終和“狂人”鬧掰。如果皇馬能夠擊敗曼聯，那麼他們將成為AC米蘭之后首支衛冕歐洲超級杯的球隊。

齊丹4進決賽全勝

皇馬目前正積極調整狀態，爭取走出此前一場熱身賽未勝的頹勢。在新賽季到來之前，皇馬急需一場勝利來重振旗鼓。C羅日前進行歸隊後的第二次訓練，儘管C羅狀態恢復得不錯，但是他出戰歐洲超級杯的可能性並不大。即便C羅無法在超級杯登場，他也可能會隨隊一同出征馬其頓，為球隊加油助威。在C羅無法登場的情況下，齊丹將會排出4312陣型迎戰曼聯。據西班牙媒體消息，齊丹已經確定首發11人中的10人。唯一存疑的是貝爾的位置。貝爾由於季前賽發揮不佳，再加上訓練中受輕傷，其首發可能會被阿森西奧頂替。皇馬今夏賣出莫拉塔，達尼洛，以及租借J羅給拜仁慕尼黑，替補席可謂實力大減。

雖然兩隊在7月24日才進行季前熱身賽（國際冠軍杯），但當時雙方都分別在上下半場各出主力，本場才是真正的交鋒。

相較於皇馬，曼聯的首發陣容則充滿變數，無論是穆帥排出的陣型還是首發出場的球員。在對陣桑多利亞的熱身賽中，穆帥演練5後衛陣型。在陣容實力較皇馬稍遜一籌的情況下，曼聯將會以防守反擊為主。拜利（禁賽)、菲爾-瓊斯（禁賽）和羅霍的缺陣也將極大影響穆帥的排兵佈陣。

曼聯今夏花巨資補強球隊，在美國和歐洲進行的7場季前賽都取得蠻好的成績，球員們的狀態都不錯。前線方面，重金加盟的盧卡庫是必然正選，其搭檔可能是速度快的拉什福德。穆里尼奧曾經執教皇馬3個賽季，相當熟悉對手。