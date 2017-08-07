1年甩42公斤贅肉 女子：終和帥老公匹配

（八打靈再也6日訊）本地一名體重達106公斤的女子，在短短一年內成功鏟走42公斤贅肉，笑言自己終於能和帥老公匹配，不用再被他人譏諷“母子配”、“再不瘦老公就找女人”等尖酸話語；激勵人心的減肥故事更引起台灣媒體爭相報導，數百人更貼文爭相要求提供減肥秘訣，讓主角受寵若驚。

據知，台灣的蘋果日報和東森新聞都大篇幅報導這名大馬已婚女子的減肥事跡。

如今，故事主角李碧涵（38歲）體重是64公斤，她將繼續朝五字頭的體重邁進。現在她已擺脫大肥婆的不雅稱號，能自信且健康的面對親朋戚友，甚至還開設了微信群組，要與所有瘦不下來的姐姐妹妹無私分享自己的減肥心得。

事實上，上述的減肥故事最初是由李碧涵的胞妹李凱旋放到臉書專頁上，原本只是單純和網友分享姐姐苦盡甘來的真實經歷，卻沒想到這一“出賣”竟能引起如此大的迴響，許多網友在看見對比照後都大呼不可思議，也再一次印證“每個胖子都是潛力股”這句話並非是玩笑話。

要找到適合的減肥方式

“肥婆嫁帥老公”就像一句魔咒般糾纏了李碧涵近20年，儘管她與丈夫從初戀至今恩愛如昔，彼此對感情都忠貞不移，但卻經常因外形上的差距而遭外人話柄，大家經常批評李碧涵身材肥胖，與身材樣貌俊俏的丈夫並不相襯，這些帶點玩笑的字句都在她心中埋下種子，成為她如今加倍努力減肥的動力。

李碧涵接受《光明日報》訪問時指出，因為有感自己三位數的體重與帥氣老公不相配，加上體型笨重造成生活上許多不便，如走路容易氣喘、行動困難、上廁所無法蹲下等，因此下定決心找回苗條的自己。

“我減肥的路程已超過10年，但是一直都沒恆心，試過服食減肥藥快速減肥，但是反彈效應很大，體重一路复胖至上百公斤，10年來體重都是起起落落，不曾真正瘦下來。”

她提及，減肥最大的敵人是沒恆心及不堅持，每種減肥方法都三分鐘熱度後就無法繼續，她是直至去年才找到最適合自己且讓自己感覺舒服的減肥方法。

“我嘗試在減肥中加入自己喜歡的東西，如我很喜歡吃燕麥，就把燕麥帶入正餐當作是米飯；我不喜歡運動，可是我卻發現自己喜歡聽音樂加慢跑，只要找到自己喜歡的方式，就能輕易堅持下去。”她也戒甜、戒冰、戒澱粉、多喝溫水，加上適當運動，最終輕鬆甩走42公斤肥肉。